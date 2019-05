PC gaming LED: las mejores soluciones para darle un poco de vida a la caja de tu PC

En esta guía de compras vamos a hablar de PC gaming LED. El término es bastante genérico, ya que prácticamente cualquier dispositivo y/o componente hoy en día puede ser equipado con iluminación LED. Por lo tanto, nos centraremos principalmente en las tiras LED, pero esto no significa que no puedas encontrar algunos productos que forman parte de otras categorías (por ejemplo, disipador de calor gaming) si creemos que su compra es aconsejable pero sobretodo justificable principalmente para dar una cierta estética al PC.

Sin embargo, antes de comprar estos productos, asegúrate de tener una caja gaming con ventana. Comprar soluciones PC gaming LED sin que sean visibles obviamente no es recomendable por razones obvias, pero no hay nada que te impida arreglar los LEDs fuera de la caja. No es una solución muy ortodoxa, pero sin duda es factible.