PC gaming 2000 euro: cómo crear la build perfecta con este presupuesto

El disipador: por aire o líquido

Mantener el procesador a una temperatura óptima no es una tarea fácil, y la eficiencia de un disipador térmico determinará radicalmente la longevidad y eficiencia de la CPU. Comprar algo no sólo suficiente sino más que suficiente por lo que es realmente imperativo, especialmente en vista del hecho de que en este pc gaming 2000 euro sugerimos la compra de un Intel i7 K, así que con la posibilidad de overclocking. Las opciones disponibles son dos: un disipador térmico por aire o un disipador térmico líquido. Ambas soluciones pueden dar excelentes resultados, no hay duda, pero cada una tiene sus ventajas y desventajas.

Mientras que una solución enfriada por aire casi no requiere mantenimiento, sigue siendo cierto que para lograr niveles similares de enfriamiento hay que gastar un poco más. Un producto líquido, por otro lado, ofrece un efecto de enfriamiento más potente, pero los precios de partida básicos por razones obvias son más altos (no recomendamos productos por líquidos por debajo de 50 €) y requieren un mantenimiento regular para asegurar su funcionamiento. Depende de ti elegir qué comprar. Le propondremos dos modelos que se adaptan bien al uso para el que está pensado este pc gaming 2000 euro, pero si deseas comprar más sigas este consejo: asegúrate de que sea bi-ventilado, de lo contrario los efectos de enfriamiento no serán realmente suficientes para un i7.