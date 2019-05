Nintendo Switch power bank: los mejores para recargar la consola en movimiento

Vinsic power bank de 20000 mAh

Con dos entradas diferentes a través de Micro USB o Tipo C y tres salidas a través de USB estándar, USB con Quick Charge 3.0 y Tipo C, este Nintendo Switch power bank es un excelente punto de partida para nuestra guía. Es un producto ligeramente voluminoso, ya que tiene un ancho de casi 10 cm que hacen que el transporte de bolsillo sea bastante incómodo, pero el tamaño se justifica por el mayor número de salidas y entradas. Puedes controlar la carga del banco de energía con una pantalla digital que reacciona al tacto. Pero ten cuidado: para cargar el Nintendo Switch durante el juego, necesitas comprar un cable doble tipo C por separado, ya que Vinsic no suministra uno en la caja.