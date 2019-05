Nintendo Switch Micro SD: los mejores productos para ampliar la memoria de tu consola

Nintendo Switch Micro SD: cuál comprar

Si has comprado Nintendo Switch – si aún no lo has hecho y estás pensando en comprar, siempre puedes consultar las últimas ofertas de Amazon – una de las características de la nueva consola es la posibilidad de ampliar la memoria de la consola a través de tarjetas micro SD. Esta posibilidad se aplica a varias necesidades: en primer lugar, dado que la memoria interna de 32 GB puede no ser suficiente para almacenar tus juegos, especialmente si se adquieren a través de e-shop, la instalación de una micro SD es absolutamente necesaria para la instalación de juegos y futuras aplicaciones lanzadas en la tienda digital de Nintendo.

En segundo lugar, el uso de una tarjeta micro SD también es útil para preservar tus momentos favoritos de juego. Gracias al botón de captura de pantalla directamente en la consola, de hecho, puedes tomar fotos del juego al instante y exportarlas a tu PC y otros dispositivos simplemente extrayendo la micro SD utilizada.

Los límites

Sin embargo, las funciones garantizadas por la micro SD en el Nintendo Switch también tienen ciertas limitaciones. Entre ellas, por el momento la empresa no ha proporcionado la posibilidad de copiar o exportar los datos guardados para que puedan ser almacenados como una copia de seguridad dentro de otro dispositivo. En este caso, Nintendo está considerando varias alternativas, incluyendo una plataforma en la nube para almacenar automáticamente los datos guardados. Por esta razón, por lo tanto, la única posibilidad es mantener los datos almacenados en la memoria interna y comprar directamente una micro SD como destino principal para la instalación de juegos y aplicaciones.

Pasando a los factores a tener en cuenta a la hora de comprar un modelo de micro SD en lugar de otro, Nintendo Switch soporta micro SD con una capacidad de hasta 2 TB, más que suficiente para la instalación de toda la gama de juegos de Nintendo Switch en salida en los próximos meses. Desde este punto de vista, sin embargo, sigue siendo necesario especificar que actualmente no se recomiendan soluciones superiores a 256 GB, ya sea por razones de precio o por la ausencia de dimensiones superiores en el mercado. Una característica de gran importancia, además, es la velocidad de transferencia de datos garantizada por la micro SD, ya que la compra de un modelo de menor rendimiento puede tener consecuencias como pequeños retrasos dentro del juego o alargar los molestos tiempos de carga. Por lo tanto, nuestra selección de Nintendo Switch Micro SD tendrá en cuenta estos factores para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.