Nintendo Switch Joycon: nuestra guía de compras

Cuando se trata de Nintendo Switch, es imposible no mencionar las características únicas de su hardware. De hecho, Nintendo, siguiendo la filosofía de “hacer cosas únicas para no competir” que ha acompañado a la compañía japonesa desde su nacimiento, decidió crear una consola que no competiría con PlayStation 4 y Xbox One en el campo de la potencia, sabiendo que sería una batalla perdida al principio. En cambio, al igual que con la Wii, decidió crear una nueva experiencia de juego, con características híbridas entre consola portátil y fija que presenta un hardware verdaderamente único. Y en el corazón de este hardware está el mando alrededor del cual gira el sistema: el Nintendo Switch Joycon.