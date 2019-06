Nintendo Switch Cover: las mejores para transportar tu consola en seguridad

Nintendo Switch Cover: cuál comprar

Ahora que has comprado tu Nintendo Switch -si aún no lo has hecho, puedes aprovechar las últimas ofertas de Amazon– y quieres aprovechar al máximo las posibilidades que te ofrece la consola, la protección y las soluciones para transportar la consola de forma cómoda y sin riesgos sigue siendo un factor muy importante. Aunque Nintendo siempre ha dado prioridad a la resistencia de sus consolas portátiles para que puedan ser utilizadas sin riesgo incluso por un público mucho más joven, Switch no es exactamente una consola portátil, sino una especie de consola doméstica con la posibilidad de ser utilizada en movimiento.

Considerando, por lo tanto, el factor de forma de la consola, con su diseño de tableta y por lo tanto una pantalla táctil completamente expuesta, la compra de una funda o un estuche rígido es muy importante. Por este motivo, ahora proponemos una selección de diferentes tipos de Nintendo Switch cover, desde simples cover de protección hasta verdaderas fundas de viaje para el transporte no sólo de la simple consola destinada a tableta, sino también de sus accesorios e incluso de la propia dock station para viajes prolongados. Los productos que siguen se organizarán por tipo y rango de precio, incluyendo una descripción de sus características y características principales y, por supuesto, enlaces convenientes para una compra rápida y conveniente. Por último, si has encontrado el producto que estabas buscando también puedes echar un vistazo a nuestras guías para comprar accesorios de Nintendo Switch o juegos de Nintendo Switch en salida para no perderte las últimas noticias sobre la nueva consola del gran N.