Nintendo Switch accesorios: cómo y cuál elegir

Joy-Con Charging Grip

Si no quieres reducir la duración de la batería de tu consola, o no quieres arriesgarte a descargar completamente tus Joy-Cons, considera la posibilidad de comprar un Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip. Este producto, que tiene un aspecto muy similar al que se incluye con la compra de la consola, nos permitirá no sólo mantener los mandos de una forma más “canónica” sino también recargar y/o mantener cargo el Joy-Con sin explotar la reserva de potencia del Switch. Evidentemente sus usos no se verían relegados al uso móvil del sistema, ya que sería relativamente superfluo, sino a mantener el nivel de carga del Joy-Con incluso mientras estamos utilizando la consola en modo dock station, es decir, conectada a la televisión. Uno de los interesante producto de la guía ‘Nintendo Switch accesorios’.