Móviles resistentes al agua: los mejores modelos para comprar

Google Pixel 3

Una de las mayores sorpresas de finales de 2018 se llama Google Pixel 3. El último top de la gama fabricada por Google es un smartphone impermeable que ofrece protección contra el agua y el polvo de grado IP68 y está equipado con un chip de seguridad diseñado por Google llamado Titan M, lo que lo convierte en el teléfono más seguro que jamás hechos por Big G. Titan M mejora la seguridad del dispositivo al proteger las credenciales de desbloqueo, la encriptación del disco, los datos de las aplicaciones y la integridad del sistema operativo. Pixel 3 incluye el último sistema operativo Android, Android 9 Pie.

Equipado con una pantalla Full HD+ OLED de 5,5 pulgadas (1080 x 2160 píxeles), el teléfono combina un diseño de pantalla completa mientras mantiene los marcos delgados en la parte superior e inferior, útil para no adoptar la muesca en la parte superior de la pantalla. El verdadero caballo de batalla del teléfono es la cámara trasera de 12,2 megapíxeles superalimentada por la inteligencia artificial de Big G y toda una serie de algoritmos internos alimentados por el procesador Qualcomm Snapdragon 845 (octa-core a 2,8 GHz, con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, no ampliable), lo que lo convierte en uno de los mejores del mercado. Cuando no quieras que te molesten los timbres o las notificaciones, simplemente voltea el teléfono para activar el modo “Shhh”. ¿Para quién es apropriado? Para aquellos que aman el ecosistema de Google y quieren gastar unos cuantos euros extra para obtener lo mejor de la experiencia Android dentro de un teléfono.

Google Pixel 3: nuestra prueba

El top de gama de Google es ideal para aquellos que buscan un smartphone compacto, ligero y de diseño tradicional: es del tamaño de un iPhone “antiguo” con una bonita funda de raso que no retiene las huellas dactilares, separado por una parte superior brillante que le da un hermoso efecto elegante e inusual. En la parte frontal, los bordes y los marcos son muy gruesos, especialmente cuando se comparan con un teléfono moderno, pero no cabe duda de que la pantalla OLED de 5,5 pulgadas es perfecta para la ergonomía y la facilidad de uso. El lector de huellas dactilares en la parte posterior es bueno, al igual que la excelente cámara trasera de 12,2 megapíxeles: Google ha logrado actualizar su sensor con inteligencia artificial, dando siempre lo mejor. Se nota la falta de un segundo sensor de gran angular o teleobjetivo, pero por lo demás las soluciones de software son capaces de compensar cualquier carencia: particularmente un buen modo nocturno, realmente nítido y brillante.

Por el lado del rendimiento, Android Pie destaca en la versión diseñada y construida por Google: nunca tan rápido y rápido, incluso si el procesador se calienta mucho si se pone bajo la presión de películas y juegos pesados, a pesar de esto obtiene un punto de referencia de 282953 en Antutu, en promedio con su rango de precios. La pantalla es muy brillante y con amplios ángulos de visión, pero con una gestión del color más fría de lo habitual (incluso para un OLED) aunque es ajustable desde el menú Settings.

Sería de mejorar la autonomía del dispositivo que es capaz de soportar hasta 5,5 horas de pantalla encendida. Hay una carga rápida y la inteligencia artificial está desarrollada para “aprender” de los días anteriores y mejorar la autonomía a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta el precio por debajo de los 700 €, nos encontramos ante la opción ideal para aquellos que buscan compacidad y una cámara “apunta y dispara” al nivel del iPhone.