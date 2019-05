Móviles para Mayores: cómo y cuál elegir

Móviles para Mayores: cuál comprar

High tech, High tech en todas partes. Los dispositivos equipados con un sistema operativo listo para varias operaciones ahora se han convertido en parte de nuestra vida diaria. Ya no es el caso de hacer distinciones particulares para personas con requisitos completamente diferentes: los teléfonos inteligentes y las tabletas ya no son productos de nicho, de hecho, están muy lejos de serlo. Es precisamente en los últimos años que las ventajas ofrecidas por los teléfonos han sido entendidas y apreciadas por todo el mundo. Ahora hablamos de productos de masas.

Hasta la fecha, sin embargo, hay muchas personas que no están acostumbradas al uso frenético de los dispositivos y que a menudo se sienten incómodos ante ciertas situaciones. Una de las más clásicas es, por ejemplo, el la de enfrentar la avería de un teléfono celular antiguo: ¿y ahora? “Los teléfonos de hoy son demasiado incómodos, no tienen teclas, tienen una pantalla pequeña, no son para mí“. Hemos incluido en una sola oración la mayoría de los clichés.

Lo que nos impulsa a enfocarnos en eso es precisamente el deseo de explicarles a muchas personas que la tecnología de hoy no implica la ausencia de soluciones para aquellos que “nacieron ayer”. Vamos a explicarlo mejor, dándote un consejo también. El mensaje que queremos transmitir es sólo eso: los dispositivos electrónicos de consumo no son solo los que están hechos de pantallas táctiles grandes, tecnologías especiales como NFC o cámaras con un rendimiento único. Los teléfonos inteligentes no son solo para geeks, el éxito de los nuevos productos que pertenecen a la gama baja se justifica por este “pequeño detalle”.

Así que veamos los teléfonos inteligentes y móviles para mayores (y no sólo), diseñados para personas que no están familiarizadas con el uso complejo de sus dispositivos, tal vez con problemas de visión, audición o límites físicos dictados por la edad. Ten en cuenta que las teclas físicas no son malas; por el contrario, son especialmente útiles para las personas mayores que necesitan una feedback táctil que pueda acompañarlos en la presión de ciertos botones.

Los móviles para mayores, o para aquellos que desean un teléfono inteligente que sea fácil de usar, tienen que girar alrededor de ciertos pilares: la batería debe durar mucho y sabemos cuánto puede ser un verdadero talón de Aquiles para los teléfonos inteligentes equipados con pantallas grandes y caras (además de SoC cada vez más pesados), la presencia de botones o un teclado físico que permita escribir fácilmente números y SMS, unas pocas pero muy buenas características de llamadas; muy a menudo los ancianos no necesitan algún tipo de medio para mantenerse en contacto con sus seres queridos. A ver cuáles son los mejores móviles para mayores.