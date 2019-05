Móviles con pantalla 4K: cuáles son y cómo elegir

Móviles con pantalla 4K: cuál comprar

Cuando se trata de móviles con pantalla 4K, debe dejar claro desde el principio el tema que estamos tratando. El 4K no es más que un estándar de transmisión, logrado por las pantallas en los últimos años, que representa un televisor, un teléfono o un monitor capaz de reproducir contenido digital con una resolución de 3840 x 2160 píxeles o más, es decir cuatro veces el número de píxeles de una pantalla en Full HD.

4K significa 4000, que es un número aproximado de píxeles mínimos que la pantalla debe tener horizontalmente para poder presumir de esta definición, equivalente a Ultra HD: un enorme potencial en términos de calidad de imagen con un detalle significativamente mayor, mejor realismo y un gran control de la profundidad más. Si miras una imagen de 4K por primera vez sientes que estás allí en el momento de disparar o grabar, porque los colores parecen más vivos y la frecuencia de refresh del monitor es tan alta que parece que estás mirando hacia tu ventana.

Después de haber hecho un gran avance en el mundo de la televisión -donde, sin embargo, el contenido está luchando por despegar- este estándar de definición está empezando a aparecer en el mundo de los smartphones. Aunque, hay que decirlo de inmediato, si lo que se buscas es un smartphone 4K, todavía estamos lejos de una venta masiva real: aquí está Sony para ser la verdadera (y única) empresa líder en la industria, habiendo introducido hace un año el último smartphone 4K del mercado, el Sony Xperia XZ2 Premium. El resto de la competencia no creía en este tipo de definición en una pantalla tan pequeña: las diferencias no son muy notables y la falta de contenidos no vale la pena invertir demasiado dinero en este momento.

Por esta razón, en esta guía, también te ofreceremos una selección de los mejores móviles con ppantalla 4K capaces de grabar vídeo en esta resolución, eligiendo las mejores cámaras para tomar tus fotos y guardar tus vídeos en Ultra HD. ¿Por qué comprar un smartphone 4K? Porque sólo te da lo mejor en calidad de foto o pantalla, dándote todo lo que necesitas para tener un hermoso álbum digital de recuerdos para compartir y ver con tus amigos y familiares.

Hemos intentado dividir los smartphones 4K en función de la resolución de la pantalla y de la capacidad de la cámara, buscando sólo los mejores modelos en términos de características técnicas en comparación con el precio del dispositivo, luego elegimos sólo las mejores ofertas en los sitios e-commerce de España (Amazon, en primer lugar) con el fin de no incurrir en sorpresas desagradables. Aquí está nuestra selección de móviles con pantalla 4K.