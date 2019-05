Móviles con carga inalámbrica: los mejores y dónde comprarlos

Xiaomi Mi Mix 3

El primero de los móviles con carga inalámbrica que queremos presentarte es Xiaomi Mi Mix 3, uno de los pocos representantes de la línea Xiaomi que disfruta de la compatibilidad de carga inalámbrica. Xiaomi considera que este modelo es el más caprichoso y moderno, por lo que ha equipado el smartphone con un cuerpo cerámico que permite la carga inductiva. Y es especialmente una de las más bellas gracias a la pantalla de 6,39 pulgadas con resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles) y una relación de imagen de 19,5:9, que dice adiós a los bordes y a los fotogramas que presentan uno de los primeros smartphones con pantalla realmente completa. Para solucionar el problema de la cámara frontal de 25 MP, se introdujo un deslizador manual que se puede activar cuando se necesita: basta con deslizar el dedo por la pantalla para mostrar la cámara “oculta” detrás de la pantalla.

Debajo del cuerpo se encuentra el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 845 con 6 GB de RAM y una memoria interna de 128 GB, no ampliable, al estar sin la ranura micro SD, alimentado por una batería de 3200 mAh con carga rápida. Excelente la doble cámara trasera de 12 + 12 megapíxeles que consiste en un gran angular y un zoom 2x para crear el clásico efecto bokeh del modo Retrato. ¿Para quién es adecuado? Para aquellos que buscan un smartphone con carga inalámbrica que cueste menos de 500 € y que sea capaz de hacerlo todo bien sin tener que renunciar a ninguna característica técnica.

Xiaomi Mi Mix 3: nuestra prueba

El nuevo Xiaomi Mi Mix 3 es la alternativa de diseño para aquellos que buscan móviles con carga inalámbrica. El Mi Mix 3 abandona el notch, los agujeros y los marcos, la cámara frontal se mueve detrás de la pantalla y sólo quedan píxeles para decorar la parte frontal con un aspecto realmente único. Y te ofrece la mejor pantalla para reproducir, ver películas (incluso en MKV, sin problemas) o YouTube en términos de ancho y calidad, gracias a una buena gestión de brillo y colores. Al mismo tiempo, mantendrá su ergonomía en funcionamiento, a través del deslizador, podrás acceder a las dos cámaras frontales en menos de un segundo, probablemente entre las mejores cámaras selfie del mercado.

No está mal también el compartimento trasero, especialmente adecuado para aquellos que buscan una solución “apunta y dispara“: Xiaomi ha trabajado bien en este lado y pone en tu bolsillo una cámara de nivel para aquellos que quieren tomar fotos sin perder demasiado tiempo detrás de los miles de ajustes de la aplicación Cámara. En cuanto al rendimiento, el Mi Mix 3 funciona muy bien en multitarea y en la gestión de aplicaciones y juegos pesados: por esta razón alcanza una puntuación de 296912 en Antutu, entre los 10 smartphones más potentes disponibles. Al tacto es sólido y delgado, pero tiene cierto peso y el deslizador mecánico no es fácil de abrir y hay que tener cuidado porque la cubierta de cerámica puede no contribuyen a un firme agarre del móvil y puede caerte de las manos.

¿Defectos? Las cámaras sobresalen mucho y el diseño extremo da algunos problemas a la pantalla táctil en pequeñas porciones de la pantalla. No está mal la autonomía, capaz de alcanzar hasta 6 horas de pantalla encendida, mientras que Xiaomi debe ser elogiado por insertar un cargador inalámbrico en el paquete junto con una fuente de alimentación rápida de 12V/1,5 A que tarda 45 minutos en cargar el smartphone. Teniendo en cuenta todos los factores, el Mi Mix 3 es un gran producto y por menos de 500 € es realmente un dispositivo a tener en cuenta.