Móviles con 6GB de RAM: los mejores modelos para comprar

ASUS Zenfone Max Pro M2

La nueva solución de gama media de ASUS merece una mención entre los móviles con 6 GB de RAM. La evolución de lo que fue la opción de entrada de la compañía taiwanesa se ha transformado en una especie de alternativa de bajo coste a la serie Zenfone 6 que llegará durante 2019. El resultado es excelente desde el punto de vista del diseño, gracias a una pantalla de 6,3 pulgadas con bordes y marcos reducidos y un notch en la parte superior de la pantalla para proteger la cámara frontal de 13 megapíxeles. Pero la batería es la verdadera fuerza del dispositivo gracias a una batería de 5000 mAh que promete durar silenciosamente más de dos días.

Debajo del cuerpo se encuentra el chip Qualcomm Snapdragon 660 (octa-core, 2,2 GHz ) con 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna para suportar el sistema operativo Android Pie. No está mal el compartimento fotográfico, con una doble cámara trasera de 12+5 megapíxeles con un sensor secundario dedicado íntegramente al cálculo de la profundidad de campo para conseguir efectos Bokeh realmente perfectos. ¿Por qué comprarlo? Porque cuesta algo más de 200 € y es ideal para aquellos que buscan mucha autonomía sin sacrificar nada en términos de potencia.

ASUS Zenfone Max Pro M2: nuestra prueba

El ASUS Zenfone Max Pro M2 es la solución perfecta para aquellos que buscan un teléfono con un aspecto moderno y elegante en un rango de precios más bajo. No hay duda de que la potencia y el diseño no son los puntos fuertes del dispositivo, que al tacto es ergonómico, ligero y delgado, aunque en la parte delantera todavía hay bordes y marcos consistentes, con un pequeño notch en la parte superior de la pantalla; hermosa ca carcasa trsasera con un hermoso efecto brillante. La pantalla IPS no es la mejor disponible, pero tiene buenos ángulos de visión y buen brillo, aunque la gestión del color debe ser revisada, ya que tienden a ser demasiado “frías” ya que debe ajustarse en el menú Ajustes.

El otro factor clave es la potencia, con 6 GB de RAM que con un procesador de gama media, corre bien las aplicaciones, juegos y películas más pesados (incluso en MKV) o simplemente la multitarea, consiguiendo 130328 puntos en Antutu, en línea con su rango de precios. Las cámaras traseras son discretas durante el día pes en situación de poca luz no son excelentes, especialmente en términos de color y contraste de tonos.

Pero el verdadero caballo de batalla del dispositivo es la batería con un módulo de 5000 mAh capaz de durar todo el día, llegando al segundo día con un promedio del 40% de batería restante. El cargador de 5V/2A tarda aproximadamente dos horas y media en pasar de 0 a 100% de carga. Nos encontramos ante una excelente alternativa si buscas un móvil 6GB RAM por debajo de los 300€, especialmente para aquellos que buscan un poco de autonomía sin renunciar a nada.