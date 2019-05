Móviles chinos: los mejores modelos para comprar

Móviles chinos: ¿cuál comprar?

Hasta hace unos años, hablar de móviles chinos significaba tener que lidiar con productos de baja calidad, “plásticos” y con características técnicas y diseño que intentaban (mal) copiar las líneas de los modelos más famosos, principalmente iPhone o Samsung Galaxy. Una versión de los hechos que ya no corresponde a la realidad, de hecho: se puede decir que los mejores smartphones chinos no sólo pueden resistir a los principales modelos estadounidenses o europeos, sino que también pueden ser muy superiores en términos de rendimiento, potencia y, sin duda, de la relación entre calidad y precio. El auge de marcas como Huawei en el estrecho círculo de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo atestigua su calidad y su garantía de fiabilidad, por lo que puedes estar seguro: si eliges uno de los teléfonos inteligentes chinos de esta guía, encontrarás en tus manos un producto seguro y potente que no te dejará después de unos meses por algún defecto técnico.

¿Cómo elegir los móviles chinos ? Nuestro criterio fundamental como punto de partida fue el precio. Al probar los productos y al compararlos con lo que el mercado tenía para ofrecer, buscamos los mejores smartphones chinos en términos de relación calidad/precio. Si en el pasado era necesario hacer algunos compromisos para tener en la mano un teléfono que costaría la mitad de uno de gama alta, hoy en día las empresas chinas, como Honor y Xiaomi, son capaces de complementar (o en algunos casos hacer aún mejor) los modelos más caros, ofreciendo una alternativa a un precio significativamente más bajo. ¿Cómo lo hacen? No es ningún secreto: Honor mantiene los costos bajos al compartir con Huawei (quien es el dueño) los costos de investigación y desarrollo (y componentes); Xiaomi en cambio se enfoca en la cantidad de piezas vendidas. Durante el evento con el que la compañía china aterrizó en Italia, por ejemplo, desafió a la audiencia anunciando que nunca cobrará el precio de un producto por encima del 5% del costo de venta. Por ejemplo: si Xiaomi gasta cien euros en hacer un teléfono, este mismo smartphone no se vendería por más de 105 €. No hace falta decir que explica por qué Xiaomi es capaz de producir teléfonos inteligentes chinos de calidad sin desplumar a sus usuarios.

Luego prestamos atención a la ficha técnica, ofreciendo alternativas de alto rendimiento y características técnicas en línea con la tendencia del mercado: entonces procesadores Qualcomm (o propietarios), grandes cámaras traseras y pantallas con una buena resolución para tener imágenes y fotos realmente de alto nivel. Con la seguridad de poder contar con el sistema operativo Android -aunque esté incluido en las personalizaciones elegidas por los smartphones chinos- que te permite acceder a las principales aplicaciones del momento.

Para ayudarte a tomar la decisión correcta y satisfacer las necesidades de todos, hemos clasificado los productos por orden de precio para que puedas encontrar los mejores móviles chinos del mercado. Esta guía, al igual que las demás que producimos, está monitoreada y actualizada mensualmente y presenta única y exclusivamente los dispositivos lanzados al mercado en el último año: esto asegura la certeza de tener teléfonos inteligentes chinos recientes, potentes y de alto rendimiento. Finalmente, hemos intentado seleccionar las mejores ofertas en los principales sitios de comercio electrónico conocidos, sobre todo Amazon. Así que sigamos con nuestra guía para comprar los mejores móviles chinos del mercado.