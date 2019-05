Móviles 4.5 pulgadas: guía para los mejores

Móviles 4.5 pulgadas: cuál elegir

¿Estás buscando un nuevo teléfono inteligente pero no te gusta mucho el tamaño de los teléfonos que están actualmente en el mercado? De hecho, en la actualidad siempre es más fácil encontrar en las estanterías teléfonos inteligentes cuyo tamaño es de alrededor de 5.5 pulgadas a 6 pulgadas, dimensiones que ciertamente no ayudan a usar el dispositivo con una sola mano.

Entonces, si eres leal al viejo tamaño de los teléfonos inteligentes de hace unos años, o si simplemente no quieres llevar contigo un teléfono tan grande que no quepa en tu bolsillo, entonces has terminado en la página correcta. En esta guía, de hecho, enumeraremos los mejores móviles 4.5 pulgadas (o un poco más grande, pero menos de 5 pulgadas) actualmente disponibles en el mercado, para proporcionarte una visión general de los productos más atractivos, organizados en diferentes rangos de precios .

Para proporcionarte una guía de compra óptima, hicimos una gran selección de los mejores móviles 4.5 pulgadas actualmente en el mercado, basados en algunos factores clave. La primera, por supuesto, es la del tamaño de la pantalla: hemos optado por dispositivos con pulgada igual o superior a 4.5, pero siempre menos de 5 pulgadas. El justo término medio. Se prestó gran atención a las características de estos teléfonos inteligentes: hemos seleccionado para ti sólo los dispositivos salidos durante los últimos dos años, a fin de proporcionarte una lista de posibilidades siempre actualizada con los últimos estándares del sector. No hicimos ninguna distinción entre dispositivos con el sistema operativo Android o iOS.

Obviamente, entonces, se ha prestado gran atención a la relación calidad / precio de los dispositivos en cuestión y en ese sentido hemos contados sobre los mejores e-commerce que operan en España, con el fin de proporcionar solamente los precios más bajos. Dicho esto, finalmente podemos echar un vistazo a los mejores móviles 4.5 pulgadas seleccionados para ti. Vamos a empezar.