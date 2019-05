Móvil Wiko: en nuestra selección los mejores modelos

Wiko View 2 Plus

Hablando de “móvil Wiko“, Wiko View 2 Plus es la mejor alternativa desde el punto de vista de la relación calidad-precio. Esto se debe a que parte del excelente punto de partida del Wiko View 2 y añade algunas características técnicas esenciales, como la doble cámara trasera y la batería de 4000 mAh, que lo hacen perfecto en este rango de precios. El dispositivo tiene una pantalla 19:9 de 5,93 pulgadas con resolución HD+ (1528 x 720 píxeles) y combina el diseño de pantalla completa con bordes y marcos reducidos y un agradable notch en la parte superior de la pantalla que protege la cámara frontal.

No está mal para la doble cámara trasera de 12+5 megapíxeles, con el segundo sensor esencialmente dedicado a calcular la profundidad de campo para refinar el efecto Bokeh y permitirte hacer grandes tomas en el modo Retrato. Igualmente bueno es el procesador, un Qualcomm Snapdragon 450 (1.8 GHz octa-core), con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, ampliable a través de micro SD, así como la batería de 4000 mAh que es capaz de alimentar el teléfono durante al menos dos días. La hoja de datos se completa con una cámara frontal de 8 MP, el chip NFC, el lector de huellas dactilares y todo lo necesario para la conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, ranura dual-SIM y conector de audio para los auriculares.

Wiko View 2 Plus: nuestra prueba

Espacio para la estética y la autonomía de este Wiko View 2 Plus que es la versión revisada y corregida del modelo lanzado hace apenas un año. La compañía francesa ha decidido insertar una batería más grande y doblar la cámara para competir de la mejor manera en el rango muy agresivo por debajo de los 200 €. Y para ello Wiko ha optado por centrarse en el diseño con un aspecto bello e intrigante, especialmente adecuado para los amantes del notch – que es grande y un poco invasivo, tanto en la parte frontal como en la parte posterior, donde la cáscara con un efecto brillante cambia de color en función de la inclinación de la luz – es una pena que se noten mucho las huellas dejada por los dedos, por lo que necesitaras una funda.

La pantalla está bien optimizada y tiene ángulos de visión realmente acentuados con una buena reproducción cromática, pero el brillo no es excepcional, de hecho, bajo la luz directa del sol es realmente difícil de leer con claridad. No es mucho mejor desde el punto de vista del rendimiento teniendo en cuenta que el procesador no es exactamente el mejor y puede tener alguna dificultad en las sesiones multitarea más pesadas o con aplicaciones y juegos demasiado pesados – difícil de ver películas MKV: entonces vuelve el punto de referencia de 72776 puntos obtenido con Antutu, ligeramente por debajo de la media del mercado en su rango de precios. La doble cámara trasera se defiende bien en los mejores días soleados y demuestra tener un gran potencial desde el punto de vista de la relación calidad-precio, pero no es ideal en condiciones de poca luz.

El caballo de batalla es la autonomía gracias a la buena gestión de la hermosa batería de 4000 mAh que soporta hasta 6,5 horas al día de pantalla encendida, llegando a dos días sin necesidad de recargarlo. El cargador de 5V/2A suministrado tarda aproximadamente dos horas en cargarse completamente.