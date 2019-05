Móvil rugged: descubre cuál comprar con nuestra selección

Móvil rugged: cuál comprar

Cuando hablamos de smartphones robustos, nos referimos a una categoría particular de teléfonos: el dedicado a los dispositivos súper resistentes, capaces de salir ilesos de golpes, arañazos y caídas, y que cuentan con una certificación de resistencia al agua o al polvo superior a la de los modelos más populares, junto con un buen conjunto de sensores que te ayudan en caso de que quieras practicar algún deporte extremo o simplemente esquiar en las montañas. En resumen, son teléfonos inteligentes diseñados específicamente para que dejes de pensar en la seguridad de tu teléfono cuando estás en el trabajo, practicando deportes o en una situación que evidencia la fragilidad de los teléfonos inteligentes tradicionales.

Si trabajas en una obra en construcción o vas en mountain bike -por poner dos ejemplos- necesitas un teléfono que sea capaz de superar caídas, agua, arañazos, etc.: hay quien usa un teléfono esencial y de batalla para no gastar demasiado o quien prefiere “arriesgarse” a comprar un iPhone o un Galaxy de todos modos porque, de lo contrario, temen no tener suficiente rendimiento. Desafortunadamente, los smartphones robustos tienen la reputación de ser robustos, pero sobre todo lentos, engorrosos y antiestéticos. Una situación que podría haber sido cierta en el pasado, pero que ahora ha sido completamente superada por un largo trabajo de investigación y desarrollo en los móviles rugged.

Mientras que la telefonía “clásica” intentaba conquistar el mercado ofreciendo pantallas más resistentes y certificaciones de resistencia al agua y al polvo, los fabricantes de móvil rugged se arremangaron y trabajaron para garantizar una mayor calidad para sus dispositivos. Como resultado, marcas como Cat o Crosscall se han consolidado como referentes en el sector, ofreciendo smartphones competitivos tanto en prestaciones como en diseño, intentando reducir, en la medida de lo posible, el tamaño y el estilo excéntrico de los teléfonos.

¿Por qué comprar un móvil rugged? Porque hoy en día se puede contar con la fluidez de un rendimiento de gama alta dentro de una carcasa protectora que le permitirá trabajar silenciosamente en todas las condiciones: gracias a los procesadores Qualcomm Snapdragon, hasta 4 GB de RAM y, por qué no, incluso con cámaras traseras dobles para tener también una excelente calidad fotográfica. En nuestra elección hemos tenido en cuenta en primer lugar la relación entre calidad y precio, intentando proponer dispositivos válidos al precio adecuado: esto no significa necesariamente smartphones de bajo coste -para evitar tener en tus manos un dispositivo en el que no puedas confiar- sino también dispositivos con un precio exagerado.

Luego revisamos las características técnicas, buscando teléfonos inteligentes robustos que fueran duraderos, impermeables y con los sensores adecuados; finalmente, tuvimos en cuenta la posibilidad de comprar estos dispositivos en los mejores sitios de comercio electrónico de todo el mundo (especialmente Amazon), lo que te permite comprar a los mejores precios disponibles en la red. En resumen, ya basta con el riesgo de aplastar tu iPhone innecesariamente, puedes echar un vistazo a nuestra selección de modelos de móvil rugged que pueden hacerte cambiar de opinión y trabajar (o hacer un deporte extremo) sin preocupaciones.