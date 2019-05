Móvil indestructible: nuestra selección actualizada mensualmente

Móvil indestructible: cuál comprar

Los teléfonos inteligentes han cambiado nuestras vidas al reunir muchos otros aparatos electrónicos que ahora están desapareciendo: desde cámaras compactas hasta navegadores de satélite y consolas portátiles, los teléfonos inteligentes nos han dado un universo de posibilidades en las manos, sin embargo, hemos descubierto que son muy frágiles.

Levanten la mano a aquellos que, al menos una vez en su vida, no se han imaginado que podrían comprar un móvil indestructible. Especialmente aquellos que utilizan el teléfono durante un trabajo pesado, deben ser conscientes de que puede sufrir golpes, arañazos y caídas, poniendo en peligro una compra de cientos de euros.

Por eso buscamos un smartphone indestructible, o al menos casi indestructible. Necesitamos los llamados teléfonos “rugged”, que traducidos del inglés significa robustos, porque están certificados contra caídas, son resistentes al agua y al polvo y son en promedio más resistentes que los teléfonos inteligentes tradicionales.

Esta categoría particular de teléfonos no es conocida por el público en general por ser particularmente de alto rendimiento: hasta hace unos años el smartphone indestructible era sinónimo de teléfono pesado y lento y difícil de usar. Pero esta definición ya no es cierta desde hace tiempo: la inversión en investigación y desarrollo ha significado que el móvil indestructible adquiriera un estilo más elegante, fuera más delgado y montara la última generación de procesadores.

Como resultado, marcas como Cat o Crosscall se han consolidado como puntos de referencias en el sector, ofreciendo smartphones competitivos tanto en prestaciones como en diseño, intentando reducir, en la medida de lo posible, el tamaño y el estilo excéntrico de los teléfonos.

Entonces, ¿por qué comprar un smartphone indestructible? Para tener un excelente rendimiento dentro de un cuerpo robusto y duradero que te hará sentir cómodo incluso en caso de golpes, caídas o presencia de agua en las inmediaciones. Para ayudarte a elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades, hemos adoptado como base para nuestra selección el criterio económico, ofreciendo únicamente aquellos modelos que destacan por la relación calidad-precio.

Luego, tuvimos en cuenta la ficha técnica del móvil indestructible, asegurándonos de que estuviera equipado con las mejores certificaciones y los principales sensores adecuados para esta categoría de teléfonos, ofreciéndole la oportunidad de comprarlos sólo en los sitios de comercio electrónico más confiables de todo el mundo (especialmente Amazon), al mejor precio posible. Veamos la lista de los mejores smartphones indestructibles que se adaptan mejor a tus necesidades.