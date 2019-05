Móvil 8GB RAM: los móviles más potentes del mercado

Móvil 8GB RAM: ¿cuál comprar?

Hablando de un móvil 8GB RAM, es necesario hacer una premisa. En los últimos años, el mundo de los smartphones se ha visto afectado por un importante salto en la evolución en cuanto a funcionalidades, características técnicas y, sobre todo, potencia. Si tomamos un teléfono de hace 3-4 años, más allá del diseño obsoleto, lo que llama la atención es la lentitud del procesador para cargar las nuevas aplicaciones lanzadas el año pasado. Hemos pasado de los viejos teléfonos móviles que pueden llamar y enviar algunos SMS a ordenadores reales llevables en un bolsillo.

Y para que funcione a la perfección se necesita un buen procesador, soportado por una buena cantidad de RAM interna necesaria para funcionar bien. Digamos que, queriendo simplificar al máximo, la RAM de un smartphone es como si fuera el banco de trabajo del procesador: cuanto más grande, mejor puede desenredarse entre las distintas tareas que tiene que realizar, guardando y ejecutando aplicaciones a través de la memoria.

A pesar de ello, la cantidad de memoria no es fundamental, pero también las capacidades cuentan: en 2017, por ejemplo, se instaló toda la RAM LPDDR3, mientras que los smartphones actuales tienen memorias LPDDR4, que consuman menos y tienen más ancho de banda: en pocas palabras, en pocos años desde este punto de vista los teléfonos han hecho una evolución loca. Y si en 2015 el número medio de teléfonos inteligentes era de 1 a 2 GB de RAM, hoy hemos alcanzado picos de móviles con 8 GB de RAM. Un concentrado de potencia que es necesario para obtener lo mejor de los procesadores de gama alta del mercado, especialmente el Snapdragon 845 di Qualcomm.

¿Por qué comprar un móvil 8GB RAM? Para aquellos que quieren tener la mejor experiencia de juego en un teléfono, o utilizarlo como un ordenador y no quieren tener problemas con las ralentizaciones, la compra de un smartphone con esta característica técnica en particular te aleja de todo tipo de problemas. Todavía no es una especificación generalizada- tiende a ser un modelo premium que los fabricantes reservan para algunos mercados más exigentes, como China o Estados Unidos – pero contamos con que en 2019 todos los smartphones de gama alta en su configuración básica serán smartphones de 8GB RAM.

Por eso hemos decidido crear esta guía, para guiarte y orientarte entre los modelos disponibles en el mercado: hemos seleccionado sólo las mejores ofertas en los principales comercios electrónicos, Amazon en primer lugar, en busca de modelos lanzados durante el último año. Desafortunadamente, no hemos podido elegir muchas gamas de precios diferentes, ya que se trata de una característica exclusiva (por ahora) de los buques insignia que cuestan más de 500 €. Veamos con más detalle los mejores modelos de móvil 8GB RAM que hemos elegido para ti.