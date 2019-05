Montar un PC gaming barato: las mejores configuraciones para un presupuesto limitado

Montar un PC gaming barator: cuál comprar

Montar un PC gaming barato podría pareces algo complicado, pues comenzamos ante todo por darte una definición simple de lo que creemos sea la definición de “PC gaming barato”. Con ese término entendemos un ordenador que te permita jugar en Full HD y cuyos componentes (incluida la caja) cuesten alrededor de 550/600 euros y no más.

En particular, queremos subrayar “jugar a videojuegos en Full HD“. Un PC que no puede hacer que ningún juego funcione sin problemas en Full HD no puede ser considerado como de gaming. Nuestra misión con este artículo es por lo tanto darte una manera de comprar algo barato pero utilizable. En nuestra opinión, sería una tontería optar por una opción que no ofrece ni siquiera el mínimo necesario; comprar algo barato no debería significar optar por algo insuficiente. Considera estas nuestras build como “el mínimo aceptable para los videojuegos”, y por lo tanto considéralas como un punto indicativo bajo el cual no te sugerimos que bajes.

Una vez aclarado este punto, nos gustaría recomendar no una sino dos configuraciones, para que se adapten mejor a tu cartera. Empecemos con la más barata.