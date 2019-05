Montar PC gaming 1000 euros: la mejor configuración para esta gama

El procesador: la seguridad de un i5

Para un uso puramente de “gaming”, el jugador medio (y no sólo) verá en los productos Intel la mejor opción, por lo que no recomendaremos los modelos AMD. Como resultado, la solución lógica para este rango de precios es una y sólo una: Intel i5. Las soluciones i3 tienen un rendimiento demasiado bajo para ser recomendadas en un equipo de sobremesa que no sea de bajo coste, y aunque un Intel i7 es definitivamente mejor (aunque no tan radical para el uso en juegos) el mayor coste lo hace prohibitivo para este presupuesto. Un i5 es realmente más que suficiente, y en los próximos años nunca sentirás la necesidad de actualizarlo.

Una vez más, si quieres saber más sobre el mundo de las CPUs, te invitamos a visitar nuestra guía dedicada a la elección del mejor procesador para juegos. Aquí te explicamos con más detalle cómo elegir uno para tu PC y te daremos visibilidad a todos los rangos de precios, no sólo a aquellos que son adecuados para montar PC gaming 1000 euros.