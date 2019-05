Monitores ASUS gaming: cómo y cuál elegir

ASUS ROG SWIFT PG348Q

Este monitor para juegos ASUS tiene un panel curvado 21:9 de 34″, una resolución 3440 x 1440, compatibilidad con la tecnología G Sync y framerate máxima de 100 Hz.

Tan extremo como sugestivo, el ASUS ROG SWIFT PG348Q es sin duda uno de los mejores monitores ASUS gaming, si no uno de los más potentes y espectaculares del mercado. Utilizando un enorme panel 34″ en formato 21:9, el usuario estará completamente inmerso en la experiencia, literalmente envuelto en la acción. Gracias a la resolución 3440 x 1440, el máximo nivel de detalle alcanzable es realmente notable. El tiempo de respuesta no es sorprendente, se establece en 5 ms, pero es absolutamente justificable porque este monitor -que también utiliza tecnologías muy útiles como Nvidia G Sync o un overclock del framerate para llevarlo hasta 100 Hz– no está diseñado tanto para los juegos de competición como para proporcionar una experiencia lo más atractiva y sorprendente posible. En conclusión, si quieres comprar este monitor sólo tienes que visitar la página de Amazon a través de la casilla correspondiente.