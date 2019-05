Monitor PC gaming: cómo y cuál elegir

Monitor da gaming: cuál comprar

El monitor PC gaming moderno es un periférico equipado con un panel LCD con retroiluminación LED que cumple un propósito tan simple como importante: transformar en elementos visualmente reconocibles los 0 y los 1 de nuestro PC. Aunque los monitores de juego están disponibles en diferentes configuraciones, de hecho los aspectos esenciales a tener en cuenta durante el proceso de selección son muy pocos. El primero en ser evaluado es absolutamente la diagonal del panel, asegurándose de no comprar monitores más pequeños que 21″; a resoluciones Full HD o superiores, de hecho, el tamaño de la imagen sería inequívocamente demasiado pequeño.

El tamaño correcto para la resolución apropriada

Un corolario de esta consideración es que no es una opción recomendada la compra de un monitor PC gaming de alta resolución – como el 4K – si el panel es menor de 27″; de lo contrario las ventajas dadas por la mayor resolución serían imperceptibles. Por el contrario, si se busca un panel de 1920 x 1080 es mejor no optar por algo más grande que 27″, de lo contrario, tendremos el problema opuesto (imagen poco clara). El último punto con respecto a la resolución es la GPU: no sugerimos que compres un monitor 4K si no tienes una tarjeta de vídeo que pueda ejecutar juegos con esa resolución de forma fluida.

Fluidez: un factor esencial

Otro aspecto realmente esencial a tener en cuenta es la frecuencia de actualización o refresh rate de las imágenes en la pantalla. En pocas palabras, este valor indica cuántas imágenes máximas por segundo (o FPS) se pueden mostrar en ese panel específico. Una pantalla de 60 Hz, por ejemplo, mostrará un máximo de 60 frame efectivos por segundo y si nuestro PC entrega más frames, éstos no serán renderizados físicamente por el panel. Los 144 Hz está reemplazando actualmente a los 60 Hz, especialmente en el entorno de los juegos competitivos online; por lo que, no obstante los monitores de 60 Hz son capaces, no sugerimos que los compres si tu intención es obtener un periférico que pueda permanecer válido y actualizado durante varios años.

El último elemento a ponderar es la presencia o la falta de G-Sync o FreeSync. Con estas dos tecnologías, de hecho, podremos aligerar significativamente la carga de trabajo de la tarjeta de vídeo, ya que el monitor de juegos gestionará de forma independiente la sincronización vertical. Como resultado, sólo está disponible en los mejores monitores gaming, pero se trata de una inversión que sin duda tiene una gran respuesta práctica.