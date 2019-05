Monitor para Xbox One X: las mejores pantallas para explotar completamente la consola 4K de Microsoft

Monitor para Xbox One X cuál comprar

Las características a analizar a la hora de buscar un monitor para Xbox One son similares a las que especificamos a la hora de hablar de monitores de juegos, dejando a un lado claramente el discurso de la velocidad de fotogramas -un tema que no afecta al mundo de las consolas- y además el hecho de que a menudo las consolas se utilizan con la televisión, no con los monitores. Dicho esto, sin embargo, esta tendencia está disminuyendo y muchos usuarios últimamente prefieren la opción de una estación de trabajo “todo en uno” para su PC y los demás sistemas de juego a su disposición.

En estos casos específicos es muy útil disponer de funciones adicionales que se adapten bien a un uso combinado de la pantalla, como la presencia de múltiples entradas HDMI/DVI, o la inclusión de FreeSync para mejorar la fluidez de la frecuencia de actualización. Pero ahora echemos un vistazo más general a lo que tienes que evaluar para elegir un producto válido y adecuado para tu caso.

Dimensión ideal

Dado que un monitor para Xbox One X tienen una alta resolución, debe evitarse absolutamente tener una diagonal demasiado pequeña, es decir menos de 27″, y las razones principales son dos. La primera es que en muchos casos la pantalla se encuentra a una distancia potencialmente superior a la media, por lo que se te cansaría la vista, y la segunda razón es que con una resolución tan alta si no se utiliza una pantalla grande se pierde cualquier tipo de beneficio. Nuestra sugerencia en este caso concreto, por tanto, es optar por una pantalla de 27″ o más si se trata de un monitor, mientras que en el caso de un televisor de 40″ es el mínimo que podemos recomendar.

Tipo de panel

Una vez que se haya establecido el tamaño del panel hay que analizar otro aspecto, y esto contrario a lo que algunos podrían pensar que no es el framerate. Comprar un monitor para Xbox One X con más de 60 Hz, de hecho, no es una opción muy sensata ya que los juegos no son capaces de superar este umbral. Xbox One S y Xbox One X podrían alcanzar los 120 Hz per se, pero la potencia del hardware simplemente no lo permite en el contexto de los juegos. El aspecto a estudiar en la pantalla de la que estamos hablando, por tanto, es la tecnología del panel, que puede ser TN (Twisted Nematic), VA (Vertical Alignment) o IPS (In-Plane Switching).

El primero es ideal para aquellos que quieren la máxima capacidad de respuesta, ofreciendo los mejores tiempos de respuesta pero sacrificando los ángulos de visión y la calidad/profundidad de los negros; un panel IPS ofrece exactamente lo contrario, con negros y colores fantásticos, buenos ángulos de visión pero tiempos de respuesta mucho más altos. La tecnología VA también sirve como punto de encuentro entre las otras dos soluciones, cubriendo el papel de TN cuando se trata de TV, ya que los paneles TN no se utilizan sino como monitores. Desafortunadamente no podemos ayudarte demasiado en esta elección y tendrás que considerar qué tecnología de paneles se adapta mejor a tus gustos. La única ayuda real que podemos darte es que la mayoría de los usuarios deberían elegir las opciones IPS y VA, ya que los beneficios que aporta Twisted Nematic no son muy evidentes para los jugadores menos exigentes.

La risolución 4K

Explicar lo que es 4K es bastante simple, siendo de hecho – junto con el acrónimo UHD, Ultra-High Definition – el nombre comúnmente dado a una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Xbox One X es una consola creada desde cero para beneficiarse, como mínimo, de esta alta resolución, llevándola a un campo normalmente asociado sólo al PC de juegos, y esta es la razón que debería llevar al usuario a comprar la consola: jugar en 4K. Si no juegas con un televisor o monitor para Xbox One X UHD, la compra de la consola es injustificada, ya que Xbox One S tiene un rendimiento más que excelente en su papel de juego Full HD (con escalado de 2K), por lo que los productos que encontrarás a continuación serán exclusivamente televisores y monitores con una resolución de 4K.

¿Qué es l’HDR?

HDR, por otra parte, es un acrónimo que significa High Dynamic Range, y no es más que una certificación que garantiza la capacidad del monitor o TV en cuestión para ofrecer una gama de colores y una profundidad de contrastes muy por encima de la media de las pantallas de LEDs canónicas. Gracias a esta función, compatible con Xbox One S y Xbox One X, todo el contenido de la pantalla aparecerá más vibrante, realista y las áreas más oscuras aparecerán realmente oscuras. Esto no es necesariamente bueno en el juego en sí mismo, especialmente en el entorno competitivo donde se necesita tener una visión clara y poco realista, pero es innegable que la calidad de la imagen se beneficia mucho.

Para aprovechar al máximo el HDR, se recomienda un brillo máximo de más de 1000 nit, lo que en un monitor es prácticamente imposible de conseguir, pero en una pantalla de televisión es relativamente común. No me malinterpretes, no te estoy diciendo que no compres un monitor para Xbox One X con HDR; por el contrario hay algunos que realmente valen la pena, lo que quiero decir es que un televisor siempre ofrecerá un rendimiento mucho mejor que un monitor cuando se trata de HDR.