Monitor gaming: las mejores soluciones del mercado

Monitor gaming: cuál comprar

Comencemos con un par de consideraciones necesarias para entender de inmediato un par de criterios esenciales para distinguir una pantalla genérica para tu PC, de un monitor gaming. La pantalla puede tener diferentes formas, formatos y tamaños, con el fin de satisfacer tus preferencias, pero si hay un aspecto en el que no puedes transigir es que un monitor diseñado para el gaming nunca es menos de 21″ si en formato 16:9 (24″ si es ultra-wide). Por lo tanto, evite cualquier solución que no respete esta fórmula, de lo contrario se encontrará con una pequeña pantalla que estresa los ojos.

Tamaño y resolución

Dicho esto, entonces, continuemos con el esquema de cómo elegir el tamaño adecuado para tu monitor gaming. En general, un panel Full HD (1920 x 1080 píxeles) nunca debe ser mayor de 27″, mientras que cuando se trata de resoluciones de 2K o incluso 4K – que sea o no sea ultra-wideo- es difícil identificar un límite máximo. Si hiciéramos un breve resumen, podríamos decir que una solución de 2K nunca debería ser mayor de 32″ y que una solución de 4K, sin embargo, no tiene límite superior.

Es importante explicar un par de cosas específicamente sobre el 4K. En primer lugar tienes que asegurarte de que tienes una combinación de una tarjeta de vídeo de gaming y un procesador de gaming de gama alta para usar realmente el 4K a un nivel práctico, para evitar comprar uno de los mejores monitores de juegos disponibles y luego no poder explotarlo. Por último, también hay que decir que una solución 4K está concebida para mantener un alto nivel de detalle incluso en pantallas con la diagonal más importante, por lo que comprar un monitor 4K por debajo de 27 “/32” no tiene sentido.

La fluidez de la pantalla

Pasemos ahora a un tema que está aún más en el centro de la resolución para casi todos los jugadores en un PC, es decir, la fluidez de los juegos. La capacidad de respuesta superior, de hecho, es una de las principales características que hacen que el PC sea tan popular como plataforma de juegos, y como la potencia de computación no es nada sin un monitor que muestre los fotogramas, parece obvio que los mejores monitores de juegos deberían ofrecer buenos resultados en este frente.

Los dos aspectos a considerar son el tiempo de respuesta de la pantalla y la llamada frecuencia de actualización (refresh rate), es decir la cantidad de fotogramas que una pantalla es físicamente capaz de mostrar por cada segundo. Esta última es una de las cualidades más importantes a considerar, si no la más importante. Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización, mejor será la framerate representativa, con la única contraindicación de que para alcanzar niveles superiores a los 60 Hz un PC de gama media/baja o baja necesitará una actualización.

El tiempo de respuesta no es más que el tiempo requerido en milisegundos por cada píxel individual para cambiar de un color a otro. Este valor suele variar entre 1 ms y 5 ms dependiendo del tipo de panel utilizado. Las pantallas IPS (In-Plane Switching) ofrecen negros profundos y, en general, una fantástica reproducción del color, pero sacrifican el tiempo de respuesta, que rara vez es inferior a 5 ms; en sí mismo para el jugador no competitivo este efecto no es perceptible, pero en los juegos online competitivos 5 ms no es óptimo en absoluto. Los paneles TN (Twisted Nematic) son el opuestos, ofreciendo una reproducción de color más “descolorida” y negros menos profundos, pero con un tiempo de respuesta completo de 1 ms. Las pantallas VA (Vertical Alignment), por otro lado, ofrecen un resultado híbrido entre las dos ya mencionadas.

Funciones adicionales

Finalmente, los mejores monitores orientados al juego también cuentan con una o más características adicionales para mejorar la oferta de juego de los jugadores. Algunos de ellos son bastante básicos, como la inclusión de una interfaz que ofrece framerates en tiempo real y similares, mientras que otras características también pueden ser útiles en términos de representación de imágenes. Entre las principales tecnologías, las más interesantes son probablemente la retroiluminación dinámica, que ayudará al jugador a ver más detalles en la oscuridad, y luego pasar a los elementos que ayudan a mejorar la velocidad de fotogramas, como FreeSync y Nvidia G-Sync.

Los dos últimos (en particular el G-Sync, dada su eficacia mucho más tangible) transferirán a la pantalla el control de la sincronización vertical, liberando la potencia de cálculo a nuestra GPU y aumentando indirectamente la velocidad de fotogramas. Ninguna de estas opciones es claramente “necesaria”, pero si estás buscando algo con un equipo extra no tendrás problemas para encontrar el mejor monitor de juegos que se adapte a tus necesidades.