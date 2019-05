Monitor gaming HP: los mejore modelos

Monitor gaming HP: cuál comprar

Antes de definir desde un punto de vista puramente técnico cómo evaluar la bondad de un monitor de juegos de HP, te ofrezco un consejo. Cuando buscas un monitor es importante saber que existen diferentes tipos de pantallas, todas ellas destinadas a ofrecer una experiencia ligeramente diferente. Por ejemplo, un monitor curvo gaming está diseñado para satisfacer a un jugador que desea un mayor nivel de inmersión en el juego. Un monitor 4K G Sync, por otro lado, está diseñado para aquellos que tienen una tarjeta gráfica gaming extremadamente potente y quieren jugar en 4K con una buena velocidad de fotogramas.

Lo que necesitas entender, entonces, es que para elegir un monitor necesitas considerar no sólo tu potencial, sino también las capacidades de tu PC y sus preferencias. Algunos casos son fáciles de identificar. Por ejemplo, comprar un monitor 4K cuando tienes una GPU de gama media/baja no tiene sentido porque tu PC no sería capaz de mantener una buena framerate in-game. En otras ocasiones, sin embargo, la distinción no es tan clara ni tan objetiva. Las diferencias entre una pantalla TN y una pantalla IPS (que explicaremos más adelante) no permiten decir que una es absolutamente mejor o peor. Depende de ti decidir en qué especificación deseas centrarte; nosotros sólo destacaremos cada vez los diversos méritos o defectos.

Reactividad de la pantalla

Básicamente, hay tres grandes familias de tecnologías utilizadas cuando se trata de paneles: IPS, TN y VA. Los monitores IPS (In-Plane Switching) tienen un tiempo de respuesta, es decir, los milisegundos que necesitan los píxeles individuales para cambiar de un color a otro, que oscilan entre 4 y 5 ms. El valor en sí es absolutamente aceptable, pero en un entorno competitivo esto significa una reactividad ligeramente inferior al nivel óptimo.

Por otro lado, las pantallas IPS tienen mejores ángulos de visión y colores/negro mucho más intensos. Las pantallas TN (Twisted Nematic) ofrecen ventajas y desventajas diametralmente opuestas: excelente tiempo de respuesta de 1 ms pero ángulos de visión pobres y colores/negro menos pronunciados. Finalmente, los paneles VA actúan como punto de encuentro de las cualidades/defectos ya mencionados para IPS y TN.

Resolución y formato

Las otras dos especificaciones principales que caracterizan a una pantalla, ya sea un monitor de juegos HP o un monitor de juegos genérico, es la resolución. Este último está estrechamente relacionado con el formato de la pantalla (la relación anchura/altura, canónicamente 16:9) y define el máximo nivel de detalle que se puede alcanzar.

La otra cara de la moneda, sin embargo, es que una mayor resolución también debe estar relacionada con una mayor capacidad de cálculo de la tarjeta de vídeo. Por lo tanto, no compres pantallas con resoluciones extremadamente altas si no tiene una GPU muy potente. Este límite, en cambio, no se refiere al formato de la pantalla; si deseas un panel ultra-wide (o curvo) para dar un corte más cinematográfico al conjunto, no te sienta limitado por tu configuración hardware.