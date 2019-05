Monitor gaming BenQ: las mejores soluciones para comprar

BenQ GW2765HT

Este monitor gaming BenQ PC cuenta con un panel IPS de 27″; tiene una resolución de 2560 x 1440 y una frecuencia de actualización de 60 Hz.

Finalmente, te ofrecemos lo que creemos que es la mejor relación calidad-precio de BenQ. Esta pantalla, a diferencia de los modelos anteriores, no está diseñada para el entorno eSport. BenQ GW2765HT es un producto que está diseñado para ofrecer la calidad de una resolución de 1440p con un muy buen panel IPS LED con una excelente reproducción del color. La velocidad de fotogramas es de 60 Hz y, junto con la tecnología Flicker-Free, garantiza una imagen estable y fácil de mantener constantemente a 60 Hz, incluso con PCs que no sean de gama alta. Por último, el cuerpo está inteligentemente diseñado para que la pantalla se pueda ajustar girándola en varios ejes, de modo que también se pueda utilizar en posición vertical y no sólo.