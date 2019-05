Monitor gaming 144 Hz: nuestra selección de los mejores

Samsung C49HG90

Este monitor gaming 144 Hz tiene una pantalla VA 32:9 curva de 49″ con una resolución máxima de 3840 x 1080 píxeles. El tiempo de respuesta es de 1 ms y se incluye soporte para FreeSync.

Una pequeña premisa: como ya puedes imaginarte, incluso con sólo mirar las peculiares formas del Samsung C49HG90, este no es un producto diseñado para todo el mundo. El precio es particularmente importante, pero también es cierto que si tu intención es equiparte con un monitor gaming 144 Hz ultra ancho, no hay absolutamente ningún producto más recomendable que este. El tamaño es inusual, siendo 32:9, y si por un lado encontrar espacio podría ser problemático por otro lado, también es cierto que no hay soluciones no multi-monitor que ofrezcan una inmersión más inmensa que ésta.

Dicho esto, sin embargo, también es importante señalar que no sólo el corte es un aspecto notable del producto. A diferencia de los modelos VA de gama baja, este panel tiene un tiempo de respuesta de 1ms, por lo que es igual al que se encuentra en un monitor TN. El hecho de que se puede jugar con un producto VA, con todos los méritos del caso sin tener que sacrificar el tiempo de respuesta es simplemente genial. Además, también encontramos el FreeSync, el contraste dinámico y otras características menos esenciales que todavía ayudan a dar más valor al producto.