Monitor Dell gaming: las mejores soluciones disponibles

Monitor Dell gaming: cuál comprar

Antes de pasar a describir en detalle las especificaciones reales, como hicimos en nuestra guía general dedicada a los monitores de juego, haré un breve paréntesis. Dell y Alienware pertenecen a la misma familia, y esta última está más orientada al gaming.

Esto obviamente no significa que los productos de Dell sean inadecuados por naturaleza, sino que son simplemente menos especializados. La reproducción de vídeo con un monitor de juegos de Dell es una opción absolutamente válida; no te sientas obligado a invertir en un Alienware para poder jugar. Lo que es igualmente importante entender, sin embargo, es que el mejor monitor orientado al gaming de Dell será necesariamente Alienware.

Resolución y formato del panel

Cuando se busca una solución de juego, lo primero que hay que tener en cuenta es el tamaño del panel. Nuestra sugerencia, cuando se trata de productos en formato 16:9, es no caer por debajo de 23″/24″ en ningún caso. Con esta guía, evitarás comprar pantallas demasiado pequeñas para disfrutar plenamente de la experiencia de juego en el escritorio. En cuanto al tamaño máximo recomendado, sin embargo, depende enteramente de la resolución de la pantalla.

La resolución máxima de una pantalla, ya sea un monitor Dell gaming o no, indica el nivel máximo de detalle que se puede lograr. Las más utilizadas son Full HD (1920 x 1080 píxeles), 1440p (2560 x 1440 píxeles) y 4K (3840 x 2560 píxeles). Cuando se trata de Full HD, te sugerimos que no supere los 27″, mientras que con un producto 1440p puedes llegar hasta los 32″. Un monitor 4K, sin embargo, no tiene límites máximos, si no son dictados por razones logísticas (es decir, el tamaño de la pantalla). Lo que sugerimos en este caso, además de asegurarse de que dispones de un PC lo suficientemente potente para aprovechar esta alta resolución, es no ir por debajo de 27 “/32”.

Fluidez de la pantalla

Otra cosa realmente esencial para evaluar es el tipo de panel presente. Este elemento es realmente importante, y nos permitirá determinar de antemano qué esperar tanto en términos de fluidez de la imagen como de la reproducción cromática.

Los monitores Dell gaming suelen ser TN (Twisted Nematic), lo que ofrece excelentes tiempos de respuesta de 1 ms pero que sufren a nivel de profundidad de color y bondad de los ángulos de visión. Dicho esto, sin embargo, también existen soluciones IPS (In-Plane Switching), que ofrecen una experiencia diametralmente opuesta: un tiempo de respuesta ligeramente más largo (4-5 ms), pero colores excelentes y ángulos de visión excelentes. Para el jugador medio es preferible un producto IPS, mientras que para los que tienen en mente el entorno competitivo, con juegos donde los tiempos de reacción son esenciales para determinar tu éxito, TN es más adecuado.

El último punto realmente importante para identificar en un monitor Dell gaming es la frecuencia de actualización (o refresh rate) de la pantalla. El valor “estándar” es de 60 Hz, lo que da un máximo de 60 imágenes por segundo. Este valor es bueno en un PC, pero nada más, a menos que sea una pantalla de 4K. En ese caso específico, de hecho, la potencia requerida apenas permite alcanzar y superar los 60 fps. Más comúnmente, sin embargo, el nuevo estándar se está convirtiendo lentamente en 75 Hz, lo que garantiza un mayor nivel de fluidez percibida sin sobrecargar demasiado el rendimiento. Los que quieren lo mejor, sin embargo, optarán por un monitor de 144 Hz, que ofrece una experiencia mucho más fluida y sensible, pero asegúrese de tener una tarjeta gráfica gaming considerablemente potente.