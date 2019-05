Monitor curvo gaming: cómo y cuál elegir

Samsung C34F791

Este monitor curvo gaming cuenta con un panel VA de 34″ con resolución UWQHD – o 3440 x 1440 – tiempo de respuesta de 4 ms y frecuencia de actualización de 100 Hz.

Tan grande como competente, este Samsung C34F791 es definitivamente un monitor enorme, especialmente dado el tamaño 21:9 que lo hace aún más ancho de lo que debería, pero al mismo tiempo es precisamente por esta razón que es un excelente monitor curvado para juegos. La razón detrás de la compra de un panel curvado es para lograr la mayor inmersión posible y con este panel puedes sumergirte totalmente en la experiencia de juego.

La resolución de 4K Ultra-Wide es extremadamente alta y gracias a sus 100 Hz incluso la refresh rate no se queda atrás. Desafortunadamente no hay G-Sync ni FreeSync (sólo se incluye soporte para Adaptive Sync), pero si estás dispuesto a comprar un panel de este tamaño, dudo que tengas problemas para recuperar una GPU tan potente que no necesite el soporte de estas tecnologías para asegurar una velocidad de fotogramas constantemente alta. Finalmente, hablando de conectividad, este monitor curvo incluye una toma de 3,5 mm, dos puertos USB 3.0, dos puertos HDMI 2.0 y una salida de puerto de pantalla 1.2a; no está nada mal, y dado su tamaño, se puede utilizar el panel como un TV.