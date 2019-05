Monitor 4k IPS gaming: los mejores del mercado

Monitor 4K IPS gaming: cómo elegir

Normalmente en nuestros artículos dedicados a los monitores gaming seguimos comenzando con una advertencia muy importante, y en el caso específico de los monitores 4K IPS gaming es aún más importante tener en cuenta. Estamos hablando del tamaño de la pantalla, o más exactamente del rango que necesita buscar. Para disfrutar realmente de la bondad de este tipo de pantalla, de hecho, incluso antes de evaluar cada uno de los aspectos del panel (desde la representación del color hasta la resolución) es necesario asegurarse de que su monitor 4K IPS gaming es de al menos 27″ de tamaño. Si la pantalla fuera más pequeña, de hecho, los beneficios de 4K se perderían y no obtendrías una ventaja práctica del aumento de la resolución.

La resolución

En este artículo hablamos específicamente sobre los productos 4K, pero ¿qué es exactamente 4K? Según la definición, el término 4K (también conocido como UHD) incluye todas las pantallas que tienen una resolución de 3840 x 2160 píxeles o 4096 x 2160 píxeles, aunque esta última en el campo de los juegos no se pondera al estar diseñada para el entorno cinematográfico. La razón es muy simple: para que una pantalla sea efectivamente 3840 x 2160 , la superficie del panel debe tener al menos cuatro veces el número de píxeles presentes en una pantalla de 1920 x 1080. Como resultado, las pantallas en formato 3840 x 1440 – como la que está montada en el ASUS ROG Swift PG348Q– aunque tienen una resolución excelente – no son técnicamente 3840 x 2160.

¿Qué significa esta enorme ganancia de píxeles? En pocas palabras, cuanto mayor sea la densidad de píxeles, mayor será el nivel de detalle y, sobre todo, la capacidad de mantener este detalle incluso cuando el tamaño de la pantalla aumente. Un monitor Full HD de 32″, por ejemplo, tendría un cuarto de los píxeles de un monitor 4K, y con un tamaño tan grande las imágenes parecerían mal definidas o, por usar un término ampliamente usado en general, “granuladas”.

Tipo de panel y refresh rate

Ahora que sabemos lo que es 4K y sus beneficios, es el momento de pasar a hablar de la otra cualidad que distingue a los monitores tratados en este artículo: el tipo de panel. Específicamente, estos pueden ser TN, VA o – los que interesan en este caso específico – IPS (In-Plane Switching). Este tipo de retroiluminación LED ofrece tres grandes ventajas sobre sus contrapartes, a saber, excelentes ángulos de visión y, sobre todo, una mejor reproducción cromática y un mayor nivel de calidad y profundidad de los negros.

La otra cara de la moneda, sin embargo, es que el tiempo de respuesta G2G (Grey to Gray) de los LEDs individuales, es decir, el tiempo que necesita un solo LED para cambiar de un estado a otro, es mayor. Seamos claros, estamos hablando de una diferencia del orden de 3-4 milisegundos, así que a menos que tengas que jugar algún título competitivo como Counter Strike Global Offensive o Dota 2, esta diferencia es irrelevante.

Antes de pasar al siguiente capítulo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre la frecuencia de actualización (refresh rate), que es el valor – medido en MHz – que representa cuántos fps (fotogramas por segundo) es el panel en cuestión es capaz de renderizar cada segundo. Dado que este artículo pretende destacar los modelos de monito 4K IPS gaming, y visto y considerado lo casi imposible que es superar los 60 fps si juegas en 4K (si no es que obviamente se reduce la configuración gráfica del juego), no vamos a poner especial énfasis en esta coyuntura. Es evidente que jugar a framerate por encima del estándar canónico de 60 fps es capaz de dar más fluidez a la experiencia de juego, pero si tu intención es buscar una solución a partir de la excelente refresh rate, entonces el entorno 4K no es lo en el que debes centrarte.

La características adicionales

Un monitor IPS gaming 4K que se precie, además de las especificaciones que ya he mencionado, tendrá que contar necesariamente con algunas características adicionales para ayudar a dar un nivel más “premium” a tu experiencia de juego. Desde superficies antirreflejos hasta tecnologías que ayudan a reducir el cansancio visual desde la presencia de una interfaz que puede proporcionar información adicional hasta el apreciado contraste dinámico, hay muchas características que pueden estar presentes en un monitor. Sin embargo, ninguno de ellos es tan útil como G-Sync o FreeSync, aunque en menor medida).

De hecho, aunque G-Sync funciona mucho mejor (aunque sólo funciona con GPUs Nvidia), ambas tecnologías cumplen la misma función: encargarse de gestionar la sincronización vertical para aligerar la carga de la GPU y permitirle (indirectamente) generar más fotogramas por segundo. No creo que sea necesario explicar en qué medida esto ayuda a una tarjeta de vídeo de gama media o media/alta a hacer un mejor uso de un monitor 4K IPS gaming.