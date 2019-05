Monitor 21:9 gaming: cómo y cual elegir

LG 34UC89G

Este monitor 21:9 gaming presenta un panel curvo IPS de 34″, una resolución de 2560 x 1080, un tiempo de respuesta de 5 ms y una frecuencia de actualización de 144 Hz con compatibilidad con Nvidia G-Sync.

Veamos de nuevo la lista de LG para el siguiente producto, una solución de juego 21:9 con un diámetro de 34″ que a primera vista puede parecer muy similar a la LG 34UM68 que sugerimos anteriormente, pero que tiene algunas diferencias muy importantes. Lo más fácil de notar que distingue a las dos pantallas es la curvatura de la pantalla, que junto con el formato 21:9 asegura un nivel de inmersión en la pantalla de acción realmente fantástico.

La resolución es la misma, y la resolución 2560 x 1080 ciertamente no permite ofrecer un nivel considerable de definición de imagen, pero si se observan las otras dos cualidades principales de la pantalla es fácil entender la razón. El LG 34UC89G, de hecho, cuenta con una frecuencia de actualización de 144 Hz, que junto con el conocido Nvidia G-Sync permite a los jugadores alcanzar estas altas velocidades de fotogramas a la máxima resolución, incluso en configuraciones de gama media. Sólo por esta razón, de hecho, consideramos que el LG 34UC89G no sólo es un excelente monitor de juegos 21:9, sino una excelente solución para aquellos que quieren una velocidad de cuadro de 144 Hz en sus juegos y no está equipado con tarjetas Nvidia especialmente importantes o recientes.