Mini gaming PC: cómo y cuál elegir

RAM: 16 GB DDR4 para estas tranquilos

Para el entorno de juegos de hoy en día, cuando se trata de juegos de RAM, optar por 16 GB es lo menos recomendable; 8 GB son un poco pocos, y más de 16 GB es un desperdicio de presupuesto. Con esta cantidad de RAM, de hecho, usted tendrá suficiente no sólo para jugar juegos hoy, sino también para muchos años por venir. La frecuencia de trabajo afectará claramente mucho a la capacidad de cálculo, por lo que sugeriremos dos variantes para satisfacer tanto a los que buscan un modelo más accesible (pero aún en funcionamiento), como a los que quieren un modelo extremadamente eficaz.

Per l’ambiente gaming di oggi quando si tratta di RAM gaming optare per 16 GB è a dir poco raccomandabile; 8 GB sono un po’ pochi, e più di 16 GB è uno spreco di budget. Con questo quantitativo di RAM, infatti, ne avrete non solo a sufficienza per videogiocare oggi ma anche per numerosi anni a venire. La frequenza di lavoro andrà chiaramente ad influire moltissimo sulla capacità di calcolo, quindi andremo a suggerirvi due varianti in modo da venire incontro sia a chi cerca una soluzione più accessibile (ma pur sempre prestante), sia chi desidera un modello estremamente performante.