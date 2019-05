Mini altavoz: la música de tus sueños siempre contigo

¿Por qué confiar en nosotros?

Como especialista en altavoces Bluetooth en general, como categoría, me encuentro probando cientos de productos diferentes cada año. Este trabajo, perfectamente descrito en la sección “cómo trabajamos” cuyo enlaces se encuentra al principio de la guía, es una sucesión de pequeños pasos que van desde el anuncio oficial del producto, pasando por su prueba directamente en la feria (cuando está programada), hasta la prueba real cara a cara con el altavoz. Este esmerado trabajo nace de la necesidad de ofrecer a nuestros usuarios sólo lo mejor de esta categoría de productos, evitando todas aquellas soluciones que no son adecuadas para la vida cotidiana.

Debido a obvias limitaciones físicas, trivialmente el tiempo disponible, no me es posible probar con mis propias manos toda la gama de productos que se refieren a los altavoces Bluetooth. Sin embargo, a pesar de esto, cada guía de compras es cuidadosamente revisada cada mes, con el fin de asegurar la presencia de productos siempre válidos y, posiblemente, proponer nuevas soluciones. Además, durante este período de tiempo, también tengo la oportunidad de probar con mi propia mano nuevos productos que pueden ser válidos y adecuados para su inclusión en una de las muchas guías que componen la colección de los altavoces Bluetooth.

Este trabajo incesante me permite probar, evaluar y comparar un gran número de productos, así como estar al día con las últimas noticias del mercado. El objetivo final es siempre proponer sólo productos realmente válidos, mes tras mes, así como garantizar la capacidad de comparar los diferentes altavoces Bluetooth que tengo la oportunidad de probar con el fin de elegir el mejor para recomendar en las guías de compra.

Pruebas técnicas

Las pruebas técnicas relacionadas con los altavoces Bluetooth que encontramos dentro de la guía ” mini altavoz” se centran inevitablemente en dos elementos principales: el tamaño y la calidad de audio. Al hojear una de las muchas guías que hacen referencia a la categoría de altavoces Bluetooth, es casi normal encontrarse con dispositivos bastante engorrosos, tal vez porque han sido desarrollados con la idea de ser colocados sobre el escritorio o sobre un mueble de la sala de estar; en definitiva, no para animar un picnic en el césped o para ser enganchados a la hebilla de una mochila.

Sin embargo, viniendo a hablar de estos famosos mini-altavoces, nos fijamos el objetivo de seleccionar dispositivos que se puedan llevar fácilmente en una mochila o bolso. Los avances tecnológicos de los últimos años nos han permitido tener altavoces Bluetooth del tamaño de una naranja, con suficiente potencia para no lamentar soluciones mucho más engorrosas. Aquí está el discurso del tamaño de estos oradores. Durante nuestra estricta selección decidimos no considerar dispositivos cuyo tamaño fuera mucho mayor que el de Anker SoundCore Mini.

Esto se debe a que, a pesar de la presencia de soluciones aún más compactas, no reflejan para nosotros los elementos esenciales de un mini altavoz, ni siquiera desde el punto de vista del audio. Hemos notado que incluso los dispositivos menos engorrosos toman decisiones que no son particularmente agradables desde el punto de vista de la calidad de audio – a menudo hay límites físicos directamente relacionados con el diseño del propio altavoz Bluetooth – que no estamos dispuestos a considerar.

Un mini-altavoz debe ser pequeño y fácil de transportar, pero también debe garantizar un cierto nivel de calidad desde un punto de vista del audio. Los altavoces también han sido seleccionados por su calidad desde este punto de vista, como el Sony SRS-XB10, que incluso integra la función ExtraBass de Sony para dar un pequeño impulso adicional a las frecuencias bajas. Otros elementos que hemos tenido en cuenta en nuestra selección son la autonomía y la posible certificación para el contacto con líquidos.

En lo que respecta al primer punto, nos fijamos una línea divisoria imaginaria que no pasaba por debajo de las 6 horas de autonomía. Obviamente, los datos publicados por las empresas no siempre son 100% ciertos, pero nos sentimos lo suficientemente seguros como para garantizarte al menos ese número de horas de escucha continua. Algunos modelos aquí presentes garantizan incluso llegar a las 10 horas; en este caso casi siempre es necesario jugar un momento de astucia y no empujar al máximo el volumen del altavoz, sólo para no forzar demasiado la batería interna.

Hay que decir, sin embargo, que dado el tamaño bastante pequeño de estos mini-altavoces, también se puede traer consigo una batería externa común para acompañar al altavoz en caso de que se descargue la batería. Por último, la resistencia al agua es algo que hemos decidido considerar como un elemento adicional y no como una prerrogativa esencial para aquellos que buscan un altavoz extremadamente compacto. No todos los productos aquí presentes pueden entrar en contacto con el agua, pero aquellos en los que está expresamente indicado han sido probados para resistir a salpicaduras, humedad y polvo.