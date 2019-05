Microondas vintage: el retrò de paso con la innovación

Microondas vintage: cuál comprar

La apariencia también es importante, especialmente cuando estás a punto de comprar un aparato. Si la intención es colocarla en estanterías donde todo el mundo pueda verla, entonces el diseño se convierte en una de las características más importantes a evaluar, junto con las funciones y la potencia. Y esto es especialmente cierto en la cocina; las amasadoras, las cafeteras, las teteras y todo lo demás son a menudo objetos reales de mobiliario, con atención a cada detalle para armonizar con todos los ambientes y a menudo se convierten en el objeto clave.El Vintage nunca pasa de moda en el campo del diseño, combinando la modernidad de los materiales, las funciones y el consumo con líneas retrò que transforman la casa en una cafetería americana de los años 60 y ayudan a estimular la creatividad en cada plato.

Las microondas ciertamente no pueden ser exentas de este renacimiento en particular y de hecho están entre los nombres más importantes de la tendencia. El microondas por excelencia es, de hecho, el que se coloca libremente y, al ocupar los espacios libres de los estantes de la cocina, siempre se presta una atención mínima a su estilo. Ahora es casi imposible encontrar una cocina que no aproveche al menos una pequeña parte de las ventajas de las microondas, como la rapidez en la realización de cualquier tarea o la capacidad de salvar las comidas de los descuidados o de los que simplemente no quieren cocinar. Desafortunadamente, sin embargo, entre las microondas antiguas sólo hay microondas básicos, que realizan las funciones de descongelación, cocción y calentamiento rápido sin aventurarse en los programas más complejos típicos de las microondas profesionales. Los precios siguen siendo bastante bajos y oscilan entre 80 y 150 euros, sobre todo dependiendo del color elegido. Por lo tanto, se dirigen a aquellos que no hacen un uso profesional de estas máquinas y a aquellos que las utilizan sólo para las funciones principales.