Microondas LG: como disfrutar la cocina de la forma mejor

LG MH6336GDB

Un aliado para los que quieren comer sano y bien, así es como podemos definir el segundo microondas LG de nuestra selección. No se diferencia demasiado de las características del modelo visto para el extremo inferior y si en la parte delantera de la potencia resulta menos potente, con microondas de 1150 W y parrilla de 900 W, se compensa con una función adicional que se convierte en la fuerza: la cocina de vapor. Las microondas son de hecho dispositivos perfectos para este modo debido a su velocidad. Gracias al generador de vapor suministrado, los sabores no se verán alterados y los nutrientes no se dispersarán.

Si estás comenzando una dieta, pero no puedes renunciar a los asados y papas fritas, este microondas también incluye los modos Healthy Fry y Healthy Roasting, ¡para platos sin grasa ni culpa! También hay un programa de fermentación de yogures para el que la línea NeoChef ha hecho su manifiesto. Este microondas LG también utiliza la tecnología Smart Inverter para una cocción más uniforme en todos los modos y con una velocidad renovada, lo que permite gestionar la potencia de las microondas en función de tus necesidades. Por último, la capacidad de 23 litros lo hace perfecto para hogares pequeños y familias pequeñas, mientras que el revestimiento EasyClean le ahorrarás mucho trabajo cuando vaya a limpiarlo.