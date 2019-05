Microondas Electrolux: la elegante simplicidad de los modelos de de la empresa sueca

Microondas Electrolux: cuál comprar

Electrolux es uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos del mundo, con una amplia experiencia desde 1910. Después de dar sus primeros pasos en Estocolmo como pequeña empresa especializada en aspiradoras, extendió su interés a todos los sectores del hogar, con especial atención, por supuesto, a la cocina. Hoy en día es una empresa multinacional que reúne a muchas otras marcas en las que confiamos, como AEG y Rex. Los electrodomésticos Electrolux son apreciados y privilegiados porque garantizan muchos años de uso antes de que se sienta el desgaste, están fabricados con materiales seguros y son fáciles de usar, incluso por aquellos que son menos prácticos con la tecnología.

Electrolux ofrece varias soluciones en el campo de las microondas, ya que ahora es difícil renunciar a este aparato que se ha convertido en una parte esencial de cualquier cocina. Los que no saben cocinar lo consideran el Santo Grial de la casa, los que cocinan por pasión lo usan para reducir a la mitad el tiempo de preparación, los que son más descuidados no podrían vivir sin este accesorio que salva vidas y descongela la cena. Las funciones principales y más apreciadas de las microondas son, de hecho, la descongelación, el calentamiento y la cocción, que se realizan más rápidamente que con los hornos tradicionales. Pero también hay modelos que integran funciones que no esperarías encontrar en un microondas. Sin embargo, muchos prefieren modelos que no sean demasiado tecnológicos y sin programas que puedan dificultar su uso. Electrolux se dirige a ellos con microondas básicos e intuitivos que garantizan resultados perfectos, con precios ligeramente superiores a la media. Además, la elegancia es una característica distintiva de todos estos modelos, que también se convierten en excelentes accesorios de decoración. Nuestra selección de microondas Electrolux se divide en modelos independientes e incorporados.