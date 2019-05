Microondas Daewoo: una moderna tradición

Daewoo KOR-6F07

Este microondas Daewoo es sin duda el mejor horno para principiantes, especialmente si son de cierta edad. De hecho, el horno tiene muy pocas funciones, descongela, cocina y calienta rápidamente a través de microondas de 700 W y no tiene parrillas. Si esto podrías no gustarles a todos, en realidad es una buena opción para no confundir a aquellos que nunca han usado un microondas. Su diseño es clásico e intuitivo, con sólo dos mandos, uno dedicado exclusivamente al temporizador y el otro a la elección entre Defrost y 7 niveles de potencia de microondas.

Internamente tiene una capacidad de 20 litros, apta para familias pequeñas, y esconde una de las innovaciones más particulares de la empresa: el sistema reflectante cóncavo . El compartimento interno está cubierto con superficies cóncavas que captan y reflejan las microondas en cada parte de los alimentos para asegurar una cocción más rápida, pero sobre todo uniforme. Por último, el plato giratorio puede ser quitado y sustituido por un plato de pizza.