Microondas Candy: sencillez e innovación para cada usuario

Microondas Candy: cuál comprar

La empresa italiana Candy, hoy en día uno de los nombres líderes en el mundo de los electrodomésticos, nació en Monza en 1945 e inmediatamente alcanzó el éxito con su primer producto: una lavadora. Desde entonces, su objetivo no ha cambiado y siempre ha intentado ofrecer lo mejor en el ámbito doméstico con productos como lavavajillas, frigoríficos y microondas que siempre han sido innovadores y modernos, pero sencillos y asequibles para todos. No importa si son modelos esenciales o avanzados, cualquiera puede utilizarlos y aprovechar las nuevas tecnologías sin gastar mucho. Candy también se distingue por un gran cuidado del aspecto estético de sus productos, para que se conviertan también en objetos de decoración capaces de armonizar y dar carácter al hogar.

En el frente de las microondas, Candy ofrece una amplia gama de modelos que pueden hacer la vida más fácil para todos los usuarios de la cocina. Todas las microondas tienen una parrilla y muchas también tienen una función combinada. Candy también ha creado una línea de microondas integradas y una línea vintage muy especial que no hemos pasado por alto en esta guía de compras. Sin embargo, ninguno de estos productos parece un horno profesional y aunque ofrecen muchos programas y funciones preestablecidos con los que experimentar, no los convierten en su punto fuerte. No integran funciones que ahora son ubicuas incluso en modelos económicos, como la cocción al vapor, pero tienen modos nítidos y ligeros para satisfacer incluso a los más exigentes. Sin embargo, sus costes se mantienen en una gama media-baja, al alcance de todos. En nuestra guía encontrarás modelos de libre instalación y modelos empotrables, con atención también al diseño.