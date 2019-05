Mejor micrófono gaming: cómo y cual elegir

Micrófono gaming: cuál comprar

Uno de los primeros puntos a aclarar es que la razón por la que comprar un micrófono gaming, debe ser necesariamente el deseo de mejorar la calidad vocal en tu contenido multimedia. Para justificar la compra, por lo tanto, necesitas tener esta necesidad y las únicas actividades relacionadas con el juego con esta solicitud son el streaming y la edición.

Microfono cardióide o auriculares de gaming: cuándo elegir uno en lugar del otro

Un corolario de esta afirmación, que para aquellos que tienen menos conocimiento sobre este tema puede no parecer intuitivo, es que estos micrófonos no están recomendados para el voice-chat. Desafortunadamente, la alta calidad de recepción viaja en paralelo con la extrema sensibilidad del micrófono y esto conduce a un gran “defecto”: la transmisión de sonidos no deseados (como el ruido de un teclado mecánico, altavoces y otros sonidos ambientales).

Aunque el micrófono es ajustable, participar en una conversación con un usuario que utilice este tipo de micrófono puede ser muy desagradable. Lo último que se necesita en los momentos que requieren concentración para escuchar los sonidos más minúsculos es tener que escuchar los sonidos ambientales de aquellos que utilizan estos micrófonos. Por lo tanto, te recomendamos que no utilices los micrófonos para juegos como sustituto del micrófono incorporado de los auriculares para chatear.

Si tu intención es utilizarlo para el streaming, entonces la compra de un micrófono para juegos es casi obligatoria. De hecho, la voz sería indiscutiblemente más clara de lo que sería cuando se utilizan micrófonos “canónicos”. Esto es obviamente algo bueno, porque no sólo mejora la calidad de su contenido, sino que también ayuda a aumentar la tasa de fidelización del público; a nadie le gusta escuchar a un streamer o a un youtuber que tiene un audio feo.

Las especificaciones a considerar

Dicho esto, los aspectos a evaluar a la hora de comprar uno de estos micrófonos cardioides (con el diafragma exclusivamente con sensibilidad frontal) son los mismos que los de los auriculares para juegos. En concreto, se trata de bit rate (frecuencia de bit), el rango de respuesta de frecuencia, el sample rate ( frecuencia de muestreo ) y la compatibilidad con gadgets adicionales como el Pop Filter.

Un gadget que no es necesariamente aconsejable en el entorno de los micrófonos para juegos es el brazo de soporte del micrófono llamado Boom Arm. Esta herramienta, de hecho, está diseñada para mantener el micrófono en una posición fija, pero un jugador sin una estación de trabajo diseñada para el streaming (chroma-key, paneles de fondo, etc.) encontraría el boom arm más engorroso, que otra cosa. Si deseas realizar edición de vídeo o streaming profesional, la compra de un Boom Arm también puede estar justificada, mientras que al usuario medio le desaconsejamos la inversión.