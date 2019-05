Memoria externa para Xbox One: cómo ampliar el espacio de almacenamiento

Memoria externa para Xbox One: cuál comprar

La razón para comprar una memoria externa para Xbox One es simple: amplíar la capacidad de almacenamiento de tu consola, para que no tengas que seguir desinstalando/reinstalando tus juegos y almacenar fácilmente tu biblioteca en un solo lugar. Su importancia se hace cada año más evidente, dada la constante producción de juegos AAA que por una u otra razón ocupan un espacio considerable, DLCs con mucho cuerpo o incluso inmensos paquetes de texturas de 4K para juegos de Xbox One X que soportan esta función.

La primera sugerencia que te damos es permanecer en la gama 1 – 4 TB. Por debajo de 1 TB, el producto sería inadecuado, mientras que en el caso de más de 4 TB el coste en relación con la capacidad no tendría sentido. Inmediatamente después, sin embargo, tienes que ir y ver el tipo de conexión que soporta la memoria externa del Xbox One en cuestión.

La importancia de la velocidad de transmisión

Para poder aprovechar cualquier disco duro externo con nuestra Xbox One, debes asegurarte categóricamente de que admita la conectividad USB 3.0 o superior. Bajo este estándar, de hecho, el producto no sería capaz de transferir datos a una velocidad suficiente para permitir que la consola tenga un rendimiento adecuado. La carga de datos en un tiempo razonable es algo esencial, por lo que es importante asegurarse de que el disco duro pueda funcionar a un nivel que ofrezca al menos un rendimiento comparable al de la unidad de memoria interna.

Bueno, si por un lado Xbox One es un producto relativamente “anticuado” y sólo soporta la obsoleta interfaz SATA II, con un Disco Duro de máximo 5.400 RPM y 3 Gbit/s de transmisión de datos, por otro lado gracias a los puertos USB 3.0 (presentes tanto en Xbox One como en Xbox One S y Xbox One X) alcanzan los 5 Gbit/s. Como resultado, la velocidad de transmisión de una memoria externa de Xbox One es casi idéntica a la del disco duro interno. No tengas miedo, entonces, de comprar uno de estos productos y ser víctima de largos tiempos de carga.

¿SSD o HDD?

Lo último que queremos destacar no es un aspecto técnico a evaluar, sino que cuándo y si es preferible optar por una unidad SSD en lugar de un disco duro. Bueno, si tienes una Xbox One o Xbox One S, la respuesta es simple: no compres SSD en absoluto. Su velocidad superior, de hecho, no es explotada de ninguna manera por estas plataformas.

Aquellos que tengan una consola Xbox One X, que les recordamos que es totalmente compatible con la interfaz SATA III, podrían pensar en comprar una unidad SSD gaming en lugar de un disco duro. Xbox One X, de hecho, consigue aprovechar la mayor velocidad de las unidades SSD. El usuario, entonces, tiene un dilema: dado el coste “por GB” de una SSD en comparación con un disco duro, aunque esto ofrece velocidades mucho más altas, ¿debería ampliar significativamente la capacidad de almacenamiento con un disco duro o ampliarla un poco pero acelerarla significativamente con un SSD? La respuesta es “depende de lo que prefieras”.