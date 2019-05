Mejores trípodes: guía de compras

Manfrotto BeFree One

Manfrotto BeFree One es el trípode clásico que, a pesar de tener un factor de forma similar a muchos otros en el mercado, es capaz de convencer desde el principio por la excelente relación calidad-precio, la atención al detalle, los excelentes materiales y especialmente la resistencia. Por lo tanto, no podía faltar dentro de la categoría dedicada a los modelos básicos de esta guía para el mejor trípode. Hemos tenido la oportunidad de utilizar este trípode varias veces y especialmente en muchas áreas, como la fotografía de paisajes, retratos y macrofotografía: nunca tuvimos un solo problema. Esta nueva versión integra un cabezal de bola fabricado con materiales muy duraderos que no pierden el agarre con el paso del tiempo. La estructura es de aluminio, lo que hace que sea fácil de transportar, viene con una bolsa acolchada para protegerla, se puede doblar alrededor de la cabeza y llegar a tener sólo 40 cm de altura (para una máxima portabilidad). Otras características incluyen un soporte de hasta 4 kg de peso, 144 cm de altura máxima, 1,1 kg de peso total y tres tipos de aberturas en las piernas para asegurarse de que puede llegar prácticamente a nivel con el suelo. Manfrotto BeFree One es la mejor respuesta a la demanda de los usuarios de un trípode que sea fácil de usar, duradero, fácil de transportar, bonito de ver y definitivamente uno de los mejores trípodes.