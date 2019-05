Mejores teclados gaming: cómo y cuál elegir

Xiaomi Game Keyboard

Este teclado mecánico tiene un cable de 1,8 metros y retroiluminación RGB.

Xiaomi Game Keyboard es sin duda el mejor teclado para juegos con switch mecánicos por debajo de 80/100€, y la motivación es realmente simple: tiene una sensacional relación calidad-precio. Con un coste ligeramente superior a los 40€, este teclado sigue ofreciendo una respetable calidad de construcción, con una superficie de aluminio moleteado para darle mayor estabilidad, y especialmente las teclas mecánicas TTC de color rojo que -como explico en nuestra reseña del Xiaomi Game Keyboard– ofrecen una experiencia de usuario muy por encima de lo que se puede esperar de este rango de precios.

La ausencia de cualquier tipo de características adicionales – dejando de lado la siempre bienvenida retroiluminación RGB – claramente podría no gustar a todo el mundo. Incluso la no inclusión de algun reposamuñecas no es un punto positivo, pero dado el precio realmente bajo y la calidad general del producto, no es suficiente para eliminarlo nuestra lista. Si realmente quieres a toda costa un reposamuñecas, abajo puedes además de la casilla de referencia al Xiaomi Game Keyboard, un paquete muy interesante que incluye dos reposamuñecas, una para el teclado y otra para el ratón.