Tarjetas gráficas gaming: cuál comprar

ASUS DUAL RTX 2080 O8G

Esta tarjeta de vídeo de última generación cuenta con 2944 CUDA Core junto con una memoria VRAM GDDR6 de 8 GB y una interfaz de 256 bits. La GPU tiene un TDP declarado de 215 W que requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines para la alimentación.

Por último, cerramos nuestra revisión de las tarjetas de vídeo con la última generación de GPUs, disponible a partir del 20 de septiembre, la RTX 2080. Esta placa cuenta con la última interfaz de Turing, en la que Nvidia ha trabajado durante unos diez años para poder ofrecer un producto cuya interfaz de hardware proporciona procesadores dedicados para gestionar múltiples funciones, entre las que destaca sin duda la inteligencia artificial para el rendering de la nueva función de Ray Tracing. No te dejes engañar por la aparentemente inferior ficha técnica, esta ASUS GeForce RTX 2080 tiene un rendimiento superior al de cualquier GPU, tan superior que cuenta con el mayor gap generacional en la historia de la compañía.

¿Es una tarjeta para todos? Absolutamente no. En este momento hay muy pocos juegos que poseen la integración de RTX, e incluso es cuestionable hasta qué punto este efecto se utiliza correctamente -aunque los resultados ya sean notables-, pero esto no impide que en la actualidad sea la solución RTX con la mejor relación calidad-precio, y si estás interesado en comprar estas tarjetas de videojuegos de forma inmediata, ciertamente no podemos desaconsejarte su compra.