Mejores tablets es la serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan una tableta. En esta colección, encontrarás, de hecho, varias guías y consejos especialmente diseñados para un objetivo: ayudarte a elegir la mejor tableta para tus necesidades específicas.

Nuestro equipo editorial examinó las tabletas de las principales marcas una a una. Seleccionando lo mejor para una serie de categorías. Elegir una tableta puede ser más complicado de lo esperado dada la gran variedad y amplitud de la oferta. Por esta razón, hemos identificado más necesidades, cada una de las cuales está representada por un artículo específico.

Todos los artículos están monitoreados y optimizados constantemente por nuestro equipo y se actualizan mensualmente, todo con el fin de ofrecerte una vista, siempre actualizada, de la mejores tablets del mercado.

Ultima actualización de Mayo 2019.

Mejores tablets por pulgadas

La primera variable que influye en la elección de comprar o no una tableta es definitivamente el tamaño de la pantalla. La unidad de medida comúnmente utilizada para determinar el tamaño de la pantalla de una tableta es el pulgar. Por esta razón, la primera categoría que decidimos analizar es precisamente la de las mejores tablets según la pulgada.

El tamaño de la tableta siempre es un factor a tener en cuenta. Las tabletas de 7-8 pulgadas se pueden ser usada por los que necesitan un producto pequeño y liviano, tal vez para leer en casa o mientras se van a trabajar; por otro lado, aquellos que eligen una tableta con pantallas más grandes, lo hacen para aprovechar mejor de series de televisión, películas, o para trabajar.

Por lo tanto, es bueno reflexionar con calma y cuidado sobre qué tamaño de tableta elegir. Si usas el dispositivo en casa o por diversión, una pequeña pantalla seguramente será suficiente; si, por el contrario, generalmente trabajas en hojas de cálculo, con presentaciones o aplicaciones que ofrecen lo mejor en cierto tamaño, la tableta con una pantalla más grande es la mejor opción.

Mejores tablets por franja de precio

Otra variable muy importante que puede influir en la elección de qué tableta comprar es definitivamente el precio. De hecho, todas las marcas tienden a crear la gama más amplia posible de productos que pueden cubrir rangos de precios múltiples. Por lo tanto, hemos creado una colección de artículos para seleccionar las mejores tabletas para cada presupuesto.

Comparado con hace unos años, el mercado de tabletas ha prácticamente explotado. Este auge del interés ha permitido a los fabricantes diferenciar mucho sus productos, incluso sobre el precio final del producto. De esta manera, cualquiera que esté considerando la idea de comprar una nueva tableta puede hacerlo a partir de un gasto mínimo. En este caso, además de no pesar demasiado en la billetera, puede decidir llevar a casa una tableta que sea capaz de garantizar un buen rendimiento.

Desde este punto de vista, el precio “económico” casi siempre está relacionado con el tipo de materiales presentes. Por lo general, las tabletas con marcos de aluminio u otras aleaciones son las más caras, mientras que las que tienen una carcasa de policarbonato normalmente están diseñadas para usuarios que no están buscando un producto con un fuerte acento de diseño. A pesar de esto, como puedes ver en las guías aquí presentadas, hay tabletas con especificaciones ciertamente interesantes a bajo precio.

Mejores tablets por la marca

Al elegir qué tableta comprar, puede que te interese evaluar los productos de una marca específica. De hecho, dentro del mercado de las tabletas, algunas compañías disfrutan de cierta reputación y han demostrado con el tiempo que pueden ofrecer productos dignos de atención. Sin embargo, desenredarse dentro del catálogo de productos de una marca y entre las diferentes familias de productos que lo componen puede ser problemático.

La segunda categoría es, por lo tanto, la de las mejores tablets por marca. En cada artículo, hemos analizado toda la gama de productos de una marca, seleccionando los mejores modelos para cada familia.

Mejores tablets por sistema operativo

Uno de los factores discriminatorios para elegir qué tableta comprar es definitivamente el sistema operativo. Decisión que afectará la selección de la mejor tableta. En esta sección, por lo tanto, hemos recopilado los mejores productos de acuerdo con el sistema operativo instalado. Como puedes ver, no faltan soluciones híbridas. La referencia, por supuesto, se refiere a las tabletas dual boot; estas son la primera opción para aquellos que quieren aprovechar la productividad de Windows y la flexibilidad de Android. De hecho, a través de la función de arranque dual, los usuarios pueden cambiar rápidamente de un sistema operativo a otro.

Otro

Si el tamaño y el precio de la pantalla no son suficientes para encontrar la tableta adecuada para ti, no te rindas. Dentro de esta última categoría, hemos incluido varias guías de compra sobre todos aquellos temas que no pertenecían a las categorías anteriores, pero que aún pueden ser útiles para elegir la mejor tableta para tus necesidades. Por ejemplo, en esta categoría encontramos la guía para comprar las mejores tabletas chinas.

Estos son básicamente los dispositivos que producen las empresas que operan en el este. Donde una vez se consideraban empresas poco fiables y capaces de proporcionar al mercado productos de dudas factura, a menudo muy similares a los dispositivos mucho más famosos, los últimos años han demostrado que la marca Xiaomi , Cube, Chuwi y otras, son capaces de crear productos con diseños atractivos, muy a menudo con chasis de aluminio, y con una ficha técnica muy interesante.

Finalmente, las tabletas desarrollada para los amantes del dibujo pertenecen a esta categoría Mejores tablets. Gracias al digitalizador integrado y al lápiz óptico cada vez más preciso, las tabletas se están convirtiendo en tabletas gráficas en todos los aspectos. Sólo piensa en las características ofrecidas por Windows Ink y la gran cantidad de aplicaciones para dibujo, a menudo gratuitas, que puedes descargar desde la App Store o desde Play Store.