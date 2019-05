Mejores tablets chinas: descubramos las mejores

Huawei MediaPad M5

Es difícil, si no imposible, no mencionar también al Huawei en nuestra guía sobre las mejores tablets chinas. El Huawei MediaPad M5 es una de las tabletas Android más interesantes del mercado. La compañía oriental ha aprendido de sus errores y ha empaquetado un producto extremadamente valioso, desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la construcción es de primer nivel y no tiene nada que enviar a marcas más famosas. El chasis es totalmente de aluminio; los marcos a lo largo de los lados largos están bien optimizados y dan la posibilidad a la pantalla de 10.8 pulgadas de expresarse sin ser “sofocados” de ninguna manera.

La resolución de 2560 x 1600 píxeles con 359 PPI le permite aprovechar la tableta para cualquier tipo de uso. Ya sea que desees ver películas o series de TV, jugar o leer, el panel LCD siempre responderá a tus solicitudes. Hablando de hardware, en su interior hay un SoC octa-core Kirin 960 de 2,4 GHz combinado con 4 GB de RAM y 32/64/128 GB de almacenamiento ampliable a través de micro SD. Nada que decir, incluso con respecto a la autonomía, definitivamente puede garantizar un día completo de uso incluso en fases de carga completa. No se debe subestimar la posibilidad de explotar la versión con conectividad LTE o solo con Wi-Fi.