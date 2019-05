Mejores smartband baratas: estar en formas gastando poco

Mejores smartband baratas: cuál comprar

En esta guía sobre las mejores smartband baratas descubriremos cuáles son los productos más adecuados para el fitness tracking con el objetivo de no superar los 100 €. El límite que nos fijamos no fue elegido al azar: de hecho, muy a menudo superando este rango de precios es fácil empezar a encontrar soluciones dirigidas a usos más específicos, menos amateurs, como correr, nadar, montar en bicicleta, etc. Los modelos propuestos en esta guía te mostrarán cómo la ecuación barato=malo no siempre es válida, especialmente teniendo en cuenta los excelentes feedback que estos productos han recibido en los últimos meses.

Al ser una guía basada en productos extremadamente baratos, es fácil encontrar wearable que se han vendido más que otros – por no hablar de Mi Band 3 de Xiaomi. A pesar de ello, cada smartband barata propuesta ha sido elegida por su excelente relación calidad-precio. Además, a pesar del precio asequible, la gran mayoría de los productos que recomendamos están equipados con sensores HR para la frecuencia cardíaca, mientras que otros, como Fitbit Flex 2, disponen de tecnologías que realizan un seguimiento automático del tipo de actividad física realizada.

Como siempre, estamos empezando a considerar el modelo más barato y llegando gradualmente al más caro; todos, sin importar el precio, te permiten rastrear tu actividad física sin ningún tipo de problema, también confiando en aplicaciones complementarias de alta calidad. Vamos a ver las mejores smartband baratas.