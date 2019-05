Mejores sillas gaming: cómo y cuál comprar

IntimaTe WM Heart WB-8051

Entre las mejores sillas gaming, esta silla cuenta con tapicería de cuero PU y reposa brazos y espaldo acolchados pero no ajustables. El sillón pesa 15,1 kg y soporta un peso de 150 kg.

Aquellos que quieran adoptar una silla de juego pero quieran gastar menos de 100 € encontrarán en IntimaTE WM Heart WB-8051 una solución interesante. Diseñada para aquellos que quieren una silla de juego de nivel básico, esta silla cuenta con una buena ergonomía (aunque no muy personalizable) y un nivel suficiente de acolchado en todas las superficies, incluso en los soportes para los codos. La altura es regulable y el respaldo es transpirable y reclinable, aunque no independiente de la base de apoyo, y aunque casi no hay nada más que añadir esto es más que bueno en relación con el precio realmente bajo de la categoría, lo que lo convierte, en nuestra opinión, en la mejor solución de bajo coste disponible.