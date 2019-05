Mejores portátiles gaming: nuestra guía de compras

Mejores portátiles gaming: cuál comprar

Los portátiles diseñados para jugar tienen diferencias muy obvias con respecto a sus primos con un rendimiento más discreto. En primer lugar, hay diferencias estéticas: un portátil para juegos decente, debe gritarle al mundo(a través de su diseño) que en su interior no encontrarás un pobre Intel i3 2 GHz, sino procesadores (en la gran mayoría de los casos son Intel i7) envidiables incluso por muchas plataformas de juegos fijas. Además del diseño puramente ostentoso del producto, es evidente que estos portátiles también están equipados con características adicionales de calidad superior al promedio: trackpads avanzados, micrófonos integrados de notable calidad, soporte para surround dolby, pantallas con especificaciones técnicas excepcionales, reproductores Blu-ray, etc.

Lo que hace de estos dispositivos los mejores portátiles gaming, sin embargo, es el hecho de que el producto no está desarrollado bajo estrictas restricciones de peso, tamaño y duración de la batería: un portátil para juegos es, simplemente, un portátil sin compromisos. Esto, que es sin duda un gran valor en el campo de los videojuegos (pero también para aquellos que utilizan el dispositivo para realizar trabajos con un uso intensivo de CPUs y GPUs, como la edición de vídeo), está sin embargo en la raíz de las limitaciones que infligen a estos portátiles en comparación con sus homólogos más populares.

El problema número uno es la refrigeración. Estos dispositivos contienen versiones compactas (y a veces ni lo son) de componentes que normalmente encontraríamos en una caja full tower, de casi un metro de altura con un volumen discreto de aire en su interior y ventiladores tan grandes como una placa de cocina para mantener el ordenador frío. Ahora bien, está bien que el tamaño no sea un factor extremadamente limitante para un portátil de juegos, pero digamos que todavía debe mantener un mínimo de connotación de “portátil”; si no podemos ponerlo en una bolsa, bueno tal vez en este momento ya no estemos hablando de uno de los mejores portátiles gaming, sino de un ordenador de escritorio.

Como resultado, la capacidad de enfriamiento está definitivamente comprometida y esto significa que sin la atención necesaria nuestra nueva compra no durará más de unos pocos años, ¡quizás incluso menos! ¿Quieres jugar en la cama? Consigue una mesa pequeña o una bandeja (nunca colocar un portátil de juegos en telas como mantas o sábanas), mejor aún, consigue dock de enfriamiento para cuando quieras hacer sesiones de juegos particularmente largas.

El otro problema que aflige a la portabilidad de estos dispositivos es, de hecho, la autonomía reducida. Olvídate de que puedas jugar a plena capacidad durante más de 2-3 horas, independientemente del modelo en cuestión. La autonomía útil del modo de ahorro de energía es decente, pero es posible que desees evitar jugar si no tienes una toma de corriente. Recuerda que en estos dispositivos, para maximizar la duración de la batería, a menudo tendrás que personalizar el perfil de energía, por ejemplo, apagar la GPU cuando no tengas energía y reducir la frecuencia de la CPU. Con un par de trucos, verás que en las fases de no juego la batería durará bastante; pero si quieres jugar al máximo, recuerda primero conectar tu portátil a la toma de corriente.

Estos inconvenientes, seamos claros, son un síntoma de que los productos son absolutamente eficaces y capaces de proporcionar una gran satisfacción: sólo hay que intentar recordar que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad“. No seas descuidado con tus portátiles, cuídalos y ábrelos de vez en cuando para quitarle el polvo, de lo contrario te arrepentirás amargamente.

Después de haber tomado nota de todo lo que necesitas saber para evaluar la compra del mejor portátil de juegos, ahora pasamos a nuestra selección de los mejores portátiles gaming, listados por orden de precio. ¿Estás listo? Averigüémoslo juntos!