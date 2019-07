Mejores portátiles baratos: guía de compras

Chuwi LapBook SE

Seguimos buscando los mejores portátiles baratos con un modelo muy particular: Chuwi LapBook SE. No es más que un portátil 13 pulgadas de una marca china que ahora empieza a ser conocida en España, y que tiene una robusta caja de aluminio. La pantalla frontal es de 13,3″ y es Full HD, lo que no se da por sentado en este rango de precios. Dentro, para gestionarlo todo, está un procesador Intel Apollo Lake N4100 de nueva generación, un quad-core con clock de 1,5 GHz que se comporta muy bien en la gestión de Windows 10, sin demasiadas complicaciones incluso en el uso de múltiples aplicaciones o tarjetas de navegación. También hay 4 GB de RAM DDR4, que no es excelente pero, claramente, gastar tan poco que no se puede tenerlo todo.

Para el almacenamiento encontramos dos configuraciones: una con eMMC de 64 GB, y otra con eMMC de 32 GB pero con 128 GB de SSD secundario M.2 (si tiene más presupuesto, se lo sugerimos). Desafortunadamente, hay que tener en cuenta que Windows se activa de forma genuina y oficial, está en la memoria eMMC, más lenta y más restrictiva que el módulo M.2: con un poco de práctica, sin embargo, se puede compartir todo y reinstalar Windows en la SSD, con el fin de ganar tiempo de arranque (unos dos segundos) y rendimiento.

Entre los puertos encontramos una ranura para memorias externas, dos USB 3.0, una mini HDMI para salida de vídeo y una fuente de alimentación, desafortunadamente DC – no USB-C, desafortunadamente. Gracias al procesador suficientemente bajo y a un buen módulo de baterías, Chuwi LapBook SE puede ser el producto ideal para tomar notas incluso lejos de un enchufe. Seguramente su aspecto, también equipado con LEDs detrás del logotipo iluminado en la cubierta superior, es la razón por la que deberías elegirlo.