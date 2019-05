Móviles Motorola: cuál comprar

Motorola Moto G7 Plus

Uno de los mejores móviles Motorola es el Motorola Moto G7 Plus:es la alternativa para aquellos que quieren algo más que un dispositivo de gama baja, permaneciendo en un rango de precios de alrededor de 300 €. Comparado con su hermano menor, tiene una pantalla más grande (6,24 pulgadas) y mejor resolución (Full HD+, 2270×1080 píxeles) mientras comparte el mismo diseño de pantalla completa, sin bordes ni marcos y con un elegante notch de gota. Detrás, el sensor de huellas dactilares vuelve en cuerpo de vidrio 3D Glass, dejando espacio para la doble cámara trasera, que consta de un sensor principal de color de 16 megapíxeles y un sensor secundario monocromo de 5 MP con flash LED y distancia focal f/1,7.

El corazón del dispositivo es un procesador Qualcomm Snapdragon 636, un octa-core de 1,8 GHz y una GPU Adreno 509, soportado por 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, ampliable a través de micro SD, que completa las características técnicas de la batería de 3000 mAh con Turbo Power, conectividad Bluetooth 5.0 y el módulo Wi-Fi con entrada USB Type-C. ¿Para quién está diseñado? Para aquellos que necesitan un gran smartphone que pueda hacerlo todo bien: juegos, fotos y multitarea, con un buen rendimiento en general. Es difícil encontrar algo mejor por ese precio.

Motorola Moto G7 Plus: nuestra prueba

El Motorola Moto G7 Plus es el punto de referencia de la gama media porque es capaz de ser competitivo en todos los frentes: tiene un diseño elegante y refinado, gracias a una pantalla completa con bordes y marcos reducidos y un notch de gota no demasiado invasivo, buen rendimiento y un sector fotográfico por encima de la media. También es ligero, delgado y ergonómico, lo que lo convierte en el terminal perfecto para aquellos que buscan una solución compacta para llevar en el bolsillo. Detrás, la doble cámara sobresale mucho, pero si se utiliza la cubierta de silicona no se nota y también se evita dejar demasiadas huellas cerca del lector para las huellas dactilares, que es rápido y preciso.

Desde el punto de vista del rendimiento, el procesador no es muy rápido y tiene ligeros retrasos si se somete a presión, pero la excelente personalización de Motorola (casi en stock) asegura que no falte la fluidez, por lo que no es casualidad que consiga sólo 118345 puntos como benchmark en Antutu, justo por debajo de la media de su rango de precios. La doble cámara trasera es uno de los puntos fuertes del dispositivo siendo rápido y completo, con una buena reproducción cromática en todas las condiciones de luz, tan buena como la delantera que combina un excelente efecto Bokeh.

La batería no es un problema y el dispositivo funciona muy bien hasta el segundo día con un uso medio y 5 horas de pantalla encendida: con un uso intensivo es fácil asumir que todavía llega al final del día. Si tienes problemas, simplemente conecta el cargador de 27W en la caja para obtener la carga máxima en poco más de media hora. En general, Motorola ha (re)realizado un milagro para aquellos que buscan un aspecto agresivo, buenas cámaras y un rendimiento medio: menos de 300€ es un teléfono a tener en cuenta.